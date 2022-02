Instalația de lumini „MI-E DOR DE TINE” a fost aprinsă, de Valentine’s Day, peste ocean în Statele Unite ale Americii, iar acum, de Dragobete, în Sibiu a fost aprins un răspuns la fel de puternic. Pe Podul Minciunilor din orașul de pe Cibin a fost amplasată instalația luminoasă cu mesajul „ȘI MIE”.

Instalația „ȘI MIE” face parte dintr-un dialog unic, imaginat și creat ca parte a proiectului Lights On România. Ea aduce în fața publicului un mesaj extrem de simplu, dar profund. Un mesaj care se conectează cu un altul expus la mii de kilometri depărtare, tocmai în celălalt capăt al lumii. Cele două sintagme reușesc să ne aducă mai aproape unii de alții, chiar și pentru câteva clipe.

“Având în vedere semnificația profundă a mesajului despre dor, răspunsul a venit oarecum firesc. <<ȘI MIE>> și <<TE AȘTEPT>> sunt niște instalații care poate nu înseamnă mare lucru dacă nu le cunoști contextul. Dialogul diasporei cu România însă e ceva profund sensibil și emoționant. Publicul primit mesajele exact așa cum le-am creionat, astfel că ele generează mereu emoție oriunde se aprind și scriu o poveste diferită pentru fiecare privitor”, spune Andi Daiszler, fondatorul Lights On România.

În Sibiu, instalația „ȘI MIE” a fost amplasată în unul dintre cele mai speciale locuri din oraș: pe Podul Minciunilor, un important obiectiv turistic, ce are în spate o poveste specială.

“Sibiul rezonează cu diaspora prin firea sa și deschiderea pe care o are și a avut-o mereu către lume. Transmitem astfel un mesaj puternic și din punct de vedere al conținutului și sensibilității, dar și din punct de vedere vizual, că orașul rămâne conectat cu cei plecați în alte părți și că în continuare îi simțim aproape de noi și îi purtăm în gând. Am primit inițiativa celor de la Lights On România cu entuziasm și îi invit pe sibieni să se bucure de acest mesaj simbolic amplasat în inima orașului, în unul dintre cele mai emblematice obiective turistice ale Sibiului”, a declarat Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu

În această perioadă, mesajul luminos “MI-E DOR DE TINE” este afișat în Washington, D.C., într-o zonă plină de viață. Aceasta luminează din portul situat în apropierea tuturor atracțiilor principale din capitală, la aproximativ 2 kilometri distanță de Casa Albă și un kilometru de Capitoliul American.