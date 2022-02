Începând cu data de 3 ianuarie 2022 compania de salubrizare a Sibiului, SOMA SRL a preluat serviciile de salubrizare în Avrig și localitățile învecinate, zonă cunoscută popular ca ”Țara Oltului”. Peste 25.000 de locuitori, din Cârțișoara și Porumbacu de Sus până în Boița și Turnu Roșu, aruncă acum deșeurile separat. În total, aproximativ 400 de tone de deșeuri sunt colectate lunar, atât prin pubelele distribuite gratuit populației cât și prin platformele nou amenajate.

Avrigeanul Viorel Jugărean are 16 ani de experiență în domeniul salubrizării

Avrigean din tată-n fiu, Viorel Jugărean are 16 ani de experiență în domeniul salubrizării și acum coordonează activitatea punctului de lucru Soma Avrig. Cu 22 de angajați în subordine, de care este foarte mândru, Viorel Jugărean reușește să colecteze deșeurile generate de peste 25.000 de oameni.

”Chiar pot să mă laud cu angajații noștri pentru că, să vă dau un exemplu, rar am văzut conducători auto așa buni ca acum. Trei dintre ei au mai lucrat în Avrig, restul sunt veniți recent din afară, sunt profesioniști care au acumulat experiență în Europa de Vest și acum s-au tras la casa lor. Unii chiar mi-au spus că s-au săturat să stea departe de România, de casă, vor să se liniștească. Chiar nu mă pot plânge de ei, dimpotrivă, rar întâlnești oameni așa serioși și harnici. Până la urma a adus și pandemia ceva bun”, spune coordonatorul Soma Avrig. Cei 22 de angajați vin în fiecare zi la lucru din numeroase localități din Țării Oltului.

Bază amplă, cu mașini noi

Aflată la marginea orașului, baza Soma Avrig, se întinde pe aproximativ 13.000 de metri pătrați. Aici sunt parcate inclusiv cele patru autospeciale nou-nouțe, în valoare de peste 150.000 de euro fiecare. În plus, tot aici se mai găsesc ultimele câteva sute de pubele rămase de distribuit, care vor ajunge la cetățeni în zilele următoare.

”În perioada 1 noiembrie- 31 decembrie am avut așa zis-a perioadă de mobilizare, în care am distribuit pubelele, am mobilat și utilat platformele publice, am informat împreună cu primăriile pe toată lumea, am distribuit și calendarele cu graficul de colectare. Au rămas doar pubelele pentru persoanele pe care nu le-am găsit acasă la momentul respectiv. Efectiv ne-am apucat de treabă, am ridicat prima pubelă în data de 3 ianuarie. De atunci pot spune că oamenii au înțeles sistemul destul de bine, gradul de conformare este unul bun și se îmbunătățește de la o lună la alta. Ce plângeri avem… sunt nemulțumiri punctuale, de genul că i-a lăsat angajatul nostru sacul de gunoi pe mânerul porții și l-a luat vântul. Sau a trecut un vecin pe stradă și i-a luat sacul lui. Sunt lucruri mărunte care se rezolvă în timp, important este că sistemul funcționează bine”, mai spune Viorel Jugărean.

Ce cred localnicii

Am vrut să vedem și ce părere au localnicii despre noul sistem de colectare separată a deșeurilor. Pe strada Samuel von Brukenthal din Avrig, aproape de sediul Poliției, am întâlnit-o pe doamna Dorina, care mergea acasă cu fetița de la școală. Am întrebat-o dacă i se pare mai curat orașul acum, de când există un nou sistem de colectare al deșeurilor? ”Eu cred că da, este mai curat pentru că dacă vine cineva și îți ia gunoiul din fața porții nu mai ai de ce să-l arunci în spatele casei sau altundeva. Am mai auzit și că Primăria dă multe amenzi. Normal că mai sunt și oameni care se adaptează greu, dar eu cred că este un pas înainte”.

”Eu am auzit prin vecini că se dau amenzi mari dacă greșești și nu pui gunoiul unde trebuie. Abia acum ne civilizăm, așa s-au civilizat și nemții, cu amenzi, nu cu vorba bună”, spune domnul Vasile G., pe care l-am cunoscut în fața primăriei.

Primăria e mulțumită

Principalul beneficiar al sistemului de colectare separată a deșeurilor îl reprezintă orașul Avrig, reprezentanții primăriei declarându-se mulțumiți de cum decurg lucrurile până acum. ”Soma a început colectarea de puțin timp, trebuie să vedem cum vor evolua lucrurile. Însă la prima vedere, sigur, lucrurile par să se îndrepte într-o direcție bună, au mașini noi, un program clar, suntem mulțumiți”, spune primarul Adrian David, într-un interviu acordat recent presei locale.

De altfel, primăria Avrig este cunoscută în tot județul ca una dintre cele mai atente la mediul înconjurător, Poliția Locală neezitând să aplice amenzi usturătoare acolo unde este cazul. În plus, periodic primăria Avrig organizează campanii de ecologizare a zonelor mărginașe, tocmai pentru a promova curățenia în rândul populației.