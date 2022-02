Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa eminentului profesor și medic Alexandru Vlad Ciurea, în cadrul unei ceremonii care s-a desfășurat în Aula „Avram Iancu”.

„Comunitatea academică sibiană l-a primit azi în rândurile ei pe domnul prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, membru de onoare al Academiei Române, ilustru mentor al școlii medicale românești, personalitate a neurochirurgiei contemporane recunoscută internațional. Statutul Domniei Sale este impunător și poate fi intimidant pentru toți cei care au răbdarea de a-i lectura biografia. CV-ul impresionant, dar mai ales influența pe care a exercitat-o asupra mai multor promoții de specialiști sunt rezultatul unei inteligențe sclipitoare, al unei munci impresionante și al unui devotament nelimitat față de profesiune și față de misiunea de a salva vieți”, a spus, în cuvântul său, prof. univ. dr. Sorin Radu, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

„Orice fel de titlu academic universitar reprezintă pentru toți un moment de bucurie și de repornire. Niciodată, dacă vrem să rămânem tineri și frumoși, nu ne putem opri, trebuie să mergem înainte”, a spus prof. Ciurea, care a prezentat lucrarea Trasând noi frontiere în limitele creierului.

Prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea s-a implicat constant, mai ales în ultimii ani, în activitatea Facultății de Medicină din cadrul ULBS, colaborând cu cadrele didactice ale facultății și participând la mai multe proiecte, congrese și conferințe inițiate de ULBS.

Astfel, cea mai recentă publicație a sa în limba engleză, Brain Revealed – Handbook for Students and Practitioners, încununează rezultatele finale ale proiectului internațional Brain IT – Brain Revealed: Innovative Technologies in Neurosurgery Study, proiect internațional avându-l drept coordonator din partea Universității „Lucian Blaga” din Sibiu pe Dr. Vicențiu Săceleanu.