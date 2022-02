De fiecare dată ședința de Consiliu Local este ”acaparată” de un subiect. De data aceasta a fost vorba despre publicarea listei comisiilor de evaluare a proiectelor depuse pe agendele municipalității: culturală, sportivă, de tineret, comunitară, educațională. Primarul Sibiului este rugat de consilierul USR Diana Mureșan, la fiecare întâlnire, să facă publice aceste informații. În ședința de joi însă, dialogul dintre cele două a devenit chiar amuzant.

La ședința de consiliu local din luna februarie consilierii locali au avut de votat proiectul pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor înscrise pe Agenda pentru Tineret. Președintele ședinței a anunțat că în cadrul comisiei s-a adus un amendament, dar care mai apoi nu a fost introdus în proiectul care urma să fie votat.

Diana Mureșan, consilier USR, a luat cuvântul și a explicat că ea este cea care a adus amendamentul, mai exact a cerut ca suma maximală acordată spre finanțare să fie de 35.000 de lei și nu de 30.000. ”Agenda pentru tineret a fost desprinsă de cea a comunității. Diferența de sumă este aceasta, de 5.000 de lei. În ideea echității și egalității am propus ca finanțarea pentru tineret pe proiect să crească cu 5.000 d elei. Nu înțeleg schimbarea de opinie, pentru că în cadrul comisiei toată lumea, inclusiv colegii de la PNL au fost de acord”, a spus Diana Mureșan.

”Și dacă tot suntem la agende, am din nou rugămintea către doamna primar să se asigure că sunt făcute publice listele cu membrii comisiilor de evaluare a proiectelor depuse pe agende. Am tot cerut acest lucru, da în niciun an nu s-a întâmplat, nici anul acesta”, a adăugat Diana Mureșan. Și de aici a început totul:

Astrid Fodor: – Trebuie să vă contrazic, a fost publicată lista și a membrilor comisiei la comisia culturală. Eu când am venit din concediu medical am cerut inclusiv un print screen și mi s-a demonstrat că a fost publicat.

Diana Mureșan: -Vă rog să ne ziceți unde e publicata

AF: – Unde? Unde era publicat și cel de la sport, și cel de la agenda comunitară, unde se publică aceste chestii

DM: -Mă uit acum pe site-ul primăriei

AF: -Dacă sunteți acum, eu nu am zis că în clipa asta, a fost publicat

DM: -Adică publicați 5 minute și după dispare? E o informație care trebuie să rămână publică

AF: -E publică, dar nu rămâne pentru un secol, e publică, dar venim cu alte informații. O să vă comunicăm și când a fost publicat și cât a stat

DM: -Da, să vedem. Eu am urmărit dar nu a fost. A rămas poate 5 minute

AF: -Eu nu am cronometrat, nici nu am verificat, m-am dus pe ceea ce m-au informat cei responsabili

DM: -Dar de ce nu puteți să lăsați, pentru transparență, tot anul lista respectivă?

AF: -Asta este solicitarea dumneavoastră, punctul nostru de vedere este altul, deocamdată aplicăm ceea ce credem noi aici

DM: -Trebuie să vă asigurați că aplicați prevederile din lege, din ghiduri…

AF: -Nu scrie în lege și nu scrie în ghid că trebuie să afișăm un an întreg acea listă

DM: -Bine, mulțumesc doamna Fodor!