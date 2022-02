Fostul mare internațional Ionel Ganea a revenit pe gazon cu mare poftă de fotbal. Ajuns la 48 de ani, Ganea a pus din nou ghetele de fotbal în picioare și s-a legitimat la echipa sibiană FC Dumbrăveni, locul 6 în Liga 4 Sibiu. Retras în 2011, la Sănătatea Cluj, actualul antrenor a pus din nou ghetele cu crampoane în picioare și a revenit pe gazon.



Ganea: „Fizic sunt… binișor“

„Ganezul” s-a hotărât să dea o mână de ajutor echipei din Dumbrăveni și s-a legitimat la formația sibiană din al patrulea eșalon fotbalistic românesc. Ganea a și debutat pentru FC Dumbrăveni, în amicalul disputat la finalul săptămânii trecute, cu CIL Blaj, scor 4-2 (3-0). „Mai fac și eu o mișcare, fizic sunt… binișor. M-am legitimat la Dumbrăveni, am și jucat un amical cu Blaj. M-am reprofilat, joc la închidere, stilul lui Ionuț Lupescu. Fundaș central era mai greu, ar fi trecut băieții ăștia mai tineri în viteză pe lângă mine “, spune Ionel Ganea.

Iulian Popa: „Chiar mă bucur pentru Ganea că mai poate să joace“

În Liga a 4-a sibiană activează ca antrenor la FC Avrig și fostul mijlocaș al Brașovului și Rapidului, Iulian Popa. „Popică “ spune că echipa din Dumbrăveni are condiții excelente pentru Liga a 4-a. „ Cu siguranță Ionel Ganea este cel mai important fotbalist din Liga 4 Sibiu. Chiar mă bucur pentru el că mai poate să joace. Este un fotbalist pe care îl respect mult, suntem și prieteni, el fiind din Făgăraș și eu din Victoria. În toamnă am jucat la Dumbrăveni, am câștigat greu cu 1-0 și am văzut o bază sportivă foarte bună, iar echipa am înțeles că are condiții foarte bună. Ne vom duela de două ori cu Dumbrăveni în play-off și sunt convins că vom avea meciuri grele “, a spus Iulian Popa, antrenor la FC Avrig, ocupanta locului doi în clasament, relatează monitorulexpress.ro



CV de fotbalist

Ionel Ganea (48 de ani) a jucat de-a lungul carierei a evoluat pentru Nitramonia Făgăraș, ICIM Braşov (1993-1994), FC Braşov (1994-1996), Universitatea Craiova (1996 – 1998), Gloria Bistriţa (1998), Rapid (1999), VfB Stuttgart (1999 – 2003), Bursaspor (2003 – 2004), Wolves (2004 – 2006), Dinamo (2006), Rapid (2007), Poli Timişoara (2007 – 2008). În primăvara lui 2011 a evoluat pentru echipa din Liga a IV-a, Lindab Ştefăneşti, iar toamna acelui an a fost legitimat la Sănătatea Cluj (L3). Totodată, el a avut 45 de convocări la echipa națională, unde a înscris 19 goluri.