Cincisprezece persoane, printre care și copii, au fost consultați într-o zi din luna iulie a anului trecut, la un cabinet de medicină de familie din Nocrich, de un bărbat care s-a dat drept medic. Individul a prescris chiar și rețete medicale compensate și a eliberat bilete de trimitere, deși nu avea acest drept. Sibianul a fost luat în vizor de oamenii legii și a fost reținut, iar în cursul zilei de marți a ajuns în fața procurorilor. Acesta a fost plasat sub control judiciar. MAI MULTE DETALII AICI.

Medicul adevărat a fost adus și el la audieri, iar în urma acestora procurorii sibieni au cerut judecătorilor să-l aresteze preventiv pentru 30 de zile. Magistrații au respins însă cererea și l-au plasat și pe el în control judiciar.

„Respinge propunerea formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu față de inculpatul T.A.B.. Constată că inculpatul T.A.B. a fost pus în libertate de sub puterea ordonanţei de reţinere emisă în dosar nr. 113/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, în timpul ședinței de judecată, în data de 24.02.2022, ora 15:19. (…) ia față de inculpatul T.A.B., măsura preventivă a controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de astăzi 24.02.2022 și până la data de 24.04.2022 inclusiv”, se arată în soluția publicată pe Portalul Instanțelor de Judecată.

Cât timp se află sub control judiciar, adevăratul medic care și-a lăsat prietenul la cabinet, are o serie de obligații. Acesta va trebui să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat, să informeze organul de urmărire penală dacă schimbă locuința și să nu ia legătura cu inculpatul C.P.D. sau cu cei 18 martori. De asemenea, el nu mai are voie să profeseze. În cazul în care va încălca una dintre aceste obligații, bărbatul va putea fi arestat la domiciliu sau va risca să fie arestat preventiv.