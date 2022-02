A.F.C.Hermannstadt dispută primul meci oficial din acest an, pe teren propriu, împotriva celor de la Dunărea Călărași.

Confruntarea de duminică, 27 februarie, ora 18:30, de pe Stadionul Gaz Metan din Mediaș, va fi penultima din runda cu nr.17 din Liga 2. FCH se află pe locul 2 în campionat, cu 35 de puncte, în timp ce adversarii de la Călărași ocupă locul 18, cu 7 puncte. Sibienii vin după aproape două luni de pregătire, în care au fost incluse două săptămâni de cantonament în Antalya, Turcia.

În tot acest timp, A.F.C.Hermannstadt a disputat 8 meciuri amicale, câștigând 5, iar 3 s-au încheiat la egalitate, cu un golaveraj de 11 goluri marcate și 5 primite. De asemenea, au fost transferați 7 fotbaliști în această pauză competițională: Plamen Iliev, portar, Alex-Tudor Negrea – fundaș lateral, Ciprian Biceanu, Gabriel Șerban, Andrei Blejdea – mijlocași, Daniel Paraschiv, Ioan Hora – atacanți. Pentru meciul cu Dunărea Călărași sunt incerți portarul Ionuț Pop, fundașul central Ionuț Stoica și mijlocașul lateral Andrei Blejdea, din cauza unor accidentări.

,,Oricât de obosit ai fi într-un meci, o atmosferă făcută de suporteri de face să dai mai mult. Începem o nouă parte a acestui sezon. Suntem nerăbdători să reîncepem. Au fost 7 săptămâni de pregătire destul de grele, cu destule probleme. Mai avem 3 meciuri din sezonul regular de jucat. Acum jucăm cu o echipă care are niște dificultăți, dar cu foarte mulți jucători tineri. Aceste probleme se întâmplă în fotbalul românesc, vedeți ce se întâmplă la Mediaș. Cineva ar trebui să facă ceva, să ia măsuri, să facem ceva, fiindcă altfel fotbalul românesc se va duce în jos. Revenind la meciul nostru, jucăm cu o echipă de copii, dar ei au trei luni de zile să arate dacă se poate baza antrenorul lor pe ei și să devină certitudini. Pentru ei este un plus acest lucru. Concluzia este că nu au nimic de pierdut, ci doar noi am putea avea ceva de pierdut din acest meci. Trebuie să avem o atitudine mult mai puternică și să câștigăm punctele care să ne mențină pe locul 2.”, a declarat Marius Măldărășanu, antrenorul principal al A.F.C.Hermannstadt.