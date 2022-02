Situația refugiaților din Ucraina a impresionat o Românie întreagă. Nici sibienii nu au rămas indiferenți la drama vecinilor noștri. Fiecare ajută cum și cu ce poate: fie cu obiecte de care au nevoie cei fugiți din calea războiului, fie cu oferte de cazare și masă pentru cei are ajung la Sibiu. Zeci de sibieni și-au pus la dispoziție casele sau apartamentele fără niciun cost.

”M-am pus în situația lor”

O femeie, copilul și mama sa au găsit deja adăpost în Sibiu. O sibiancă le-a pus la dispoziție apartamentul ei. Empatia pentru durerea ucrainenilor a împins-o la acest gest. ”M-am pus în situația lor. Nu e vina lor, nu mă pricep la politică, dar m-am gândit ce aș simți eu dacă aș fi nevoită să plec cu copiii după mine și cu mâna goală. Am zis că niciodată nu se știe când avem noi nevoie de ajutor, iar dacă eu îl pot oferi, de ce nu? Eu le-am pus la dispoziție apartamentul pe termen nelimitat. Stau aici atât cât doresc, până se liniștesc și iau o hotărâre. Și masa le este asigurată. Doamna a ajuns la Sibiu printr-un coleg de la o firmă de IT cu care lucra online. Am înțeles că firma o va ajuta. Soțul ei a rămas blocat în Ucraina. Acum este important să se liniștească, să se odihnească, iar apoi va vedea pe ce drum o va apuca”, spune Monica Collot, cea care le-a oferit cazare și masă refugiaților.

Zeci de sibieni își oferă ajutorul

Pe site-ul refugees.ro zeci de sibieni au postat anunțuri pentru a oferi ajutor refugiaților care ajung aici. Mulți dintre ei oferă cazare și masă, alții transport, medicamente sau haine.

”Am un apartament în care nu locuiește nimeni. Îl pun la dispoziția celor care au nevoie. Îl pot oferi pentru două luni. Fac asta pentru că de ce nu aș ajuta dacă pot? Și pe noi ne-au ajutat alții când am ajuns în altă țară. Noi primim și animalele de companie. Dacă cineva vine cu un animăluț ne bucurăm să le putem oferi un loc în care să stea”, spune unul dintre sibieni despre oferta sa.

Un altul tocmai ce vorbise cu două femei care se aflau în Brașov. ”Acum vorbeam cu ele pe internet. Sunt și cu un copil, iar dacă vin la Sibiu le ofer cazare, masă, haine și medicamente. Avem posibilitatea și atunci vrem să ajutăm. Sunt convins că și ei ar face la fel pentru noi. Toți suntem oameni, toți avem nevoie de ajutor la un moment dat. Eu pot oferi aceste lucruri pe timp nelimitat, fără niciun cost”, spune un alt sibian.

Sibienii s-au organizat exemplar și la final de săptămână, când s-au strâns bunuri pentru refugiați. Sute de oameni au dus conserve, obiecte de igienă, perne, pături, jucării pentru cei mici.