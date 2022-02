Se știe că în domeniul Horeca este greu să se găsească personal, și mai ales angajați de calitate. Așa că atunci când administratorii restaurantelor găsesc pe cineva dispus, îl angajează. Pe asta mizează probabil un tânăr din Sibiu atunci când își încearcă norocul la localurile din oraș. Doar că nu prea este dispus la muncă, ci la mica ciupeală.

Alexandru T. este deja cunoscut printre angajatorii Horeca din Sibiu. Și nu ca un angajat bun, ci ca ”un cal breaz”. Mai exact, administratorii de restaurante spun că tânărul care se angajează ca bucătar stă câteva zile de probă, după care dispare. Și nu oricum, ci cu sume de bani pe care le împrumută de la colegi sau șefi.

”A venit la noi la Weiner și l-am angajat pe post de bucătar. Perioada de probă a fost plătită. Mi-a cerut 200 de lei împrumut cu promisiunea că îi restituie. Puteam să îi rețin banii din salariu, dar am zis că o să mi-i dea înapoi, că are nevoie…A plecat și dus a fost. În plus, noi avem în bucătărie un telefon pe care se ascultă muzică. Când a plecat el a dispărut și telefonul. Era acolo de ani de zile, nu a dispărut niciodată”, spune Andrei Bârsan.

Acesta spune că o să depună o plângere la poliție. ”Am reușit să iau legătura cu el, dar nu recunoaște nimic. Nici că a furat, nici că a luat bani împrumut. O să fac o plângere la poliție pentru asta. În plus, am aflat că nu doar la mine a făcut așa. La Turn a luat cu împrumut 400 de lei de la o colegă. A mers acasă la ea să îi ia, că are nevoie de lucruri pentru copil….a văzut acolo o cutie cu bijuterii și a plecat și cu un inel. La Ramada la fel. Am vorbit cu cei de acolo, a lucrat la câteva evenimente, a cerut bani împrumut și a dispărut. De asta vreau să îi atenționez pe cei care nu au pățit-o încă”, spune Andrei Bârsan.

Ora de Sibiu a încercat să ia legătura cu Alexandru T., dar telefonul său este închis.