În goana după senzațional, societatea de astăzi ignoră, din păcate, oamenii care își fac meseria cu dăruire și dragoste față de semenii lor.

Din punctul meu de vedere, ei sunt cei care clădesc destine și își pun amprenta, în bine, asupra copiilor sau a celor aflați în nevoie.

Zilele trecute, am avut privilegiul de a fi invitatul unor astfel de oameni. Unul dintre ei este părintele Mihai Petian, care a ridicat, în cartierul Vasile Aaron, o biserică, urmând să construiască, în imediata vecinătate, un cămin pentru bătrânii sărmani.

Părintele Petian este un promotor al iubirii de Dumnezeu, dar și al culturii, ca necesitate în viața omului. În predica de duminică seara, părintele a reafirmat faptul că hrana noastră spirituală constă în credința în Dumnezeu și cultură. Pentru a fi un om complet, ai nevoie de amândouă.

În biserica din Vasile Aaron, a cărei piatră de temelie a fost pusă de părintele Petian în urmă cu 12 ani, cu o periodicitate de două săptămâni, după slujba de vecernie, se dezbate și se analizează o carte. Am avut privilegiul să particip la astfel de momente, iar după slujbă și ora de cultură, m-am bucurat împreună cu părintele că lucrările la biserică au avansat foarte mult.

Îl felicit pe părintele Petian pentru tot ce face! Este un exemplu, pentru noi toți, de bunătate, de forță, de credință și de stăruință pentru a duce la capăt lucrările începute, în pofida tuturor piedicilor și dificultăților întâmpinate.

Săptămâna trecută, le-am citit o poveste copiilor de la grădiniță. Întâlnirea cu cei mici a fost unul dintre cele mai emoționante momente din viața mea publică.

Am avut onoarea de a fi invitat, de doamnele prof. Dana Elena Barbu și Consuela Boborodea, educatoarele grupei mari C – Ștrumfii de la Grădinița nr. 42 din Sibiu, la ora de lectură. Am fost primul dintre invitații care vor participa la această activitate a grădiniței, înscrisă în Programul Național „Citește-mi 100 de povești!”.

Elefantul Elmer este protagonistul poveștii citite, o pildă despre prietenie, bucurie și solidaritate. Reacția copiilor, sinceritatea și frumusețea gândirii lor m-au impresionat.

Am convingerea că toate acestea nu li se datorează doar părinților, ci sunt, în mare parte, rezultatul muncii doamnelor educatoare. Le felicit pentru dragostea și atenția cu care îi învață, zi de zi, lucruri minunate pe cei mici!

Le-am vorbit copiilor și despre importanța protejării mediului, explicându-le că acest lucru înseamnă protejarea sănătății și a vieții oamenilor.

Grădinița nr. 42, de pe Aleea Frații Buzești, arată impecabil. Doamna director Maria Gândilă a reușit modernizarea și mansardarea vechii clădiri, așa încât copiii au la dispoziție un spațiu generos, frumos și foarte prietenos.

Eu cred că preoții și dascălii, începând cu educatoarele de la grădiniță, cu har și dedicați, sunt adevărați eroi ai României. Ei nu sunt doar cei care le pun copiilor „creionul în mână” sau îi învață să-și facă cruce și să spună ”Tatăl nostru”, ci sunt cei care modelează caractere, creionând viitorul națiunii.

În fața lor, mă înclin!

Deputat Bogdan Trif, Președintele Organizației Județene PSD Sibiu