Andreea Floare, o sibiancă în vârstă de 23 de ani, diagnosticată cu encefalopatie mitocondrială și ataxie spinocerebeloasă, are nevoie urgentă de ajutorul oamenilor de bine. Tânăra trebuie să înceapă un tratament la o clinică din Italia pentru a putea rămâne în viață. Fata a câștigat până în prezent extrem de multe lupte, însă cea de acum este poate cea mai importantă bătălie pe care o va purta. Timpul este foarte prețios pentru Andreea, căci până miercuri trebuie să strângă 10.000 de euro.

Mulți oameni au cunoscut deja povestea Andreei Floare, o tânără în vârstă de 23 de ani, extrem de puternică și curajoasă care, în ultimii patru ani și jumătate, a luptat pentru a rămâne în viață. De când s-a îmbolnăvit și până acum, a fost diagnosticată greșit de nouă ori. A fost văzută de zeci de medici de la clinici private și spitale din Sibiu, Cluj-Napoca și București și, abia când a reușit să ajungă în Istanbul, a primit un diagnostic corect, dar crunt: encefalopatie mitocondrială și ataxie spinocerebeloasă.

Multă vreme s-a putut deplasa doar în scaun cu rotile și, chiar dacă viața a fost extrem de grea, tânăra a dus luptele până la capăt. A reușit să se ridice din nou pe picioare și a rămas optimistă, continându-și viața. În toată această perioadă grea, s-a regăsit scriindu-și povestea. A scos pe piață două cărți, iar cu ajutorul banilor primiți din partea celor care le-au achiziționat, a putut să continue tratamentele.

Părea că lucrurile se îndreaptă spre bine în cazul Andreei, însă a fost lovită de coronavirus. Virusul a afectat-o tare, iar acum au reapărut problemele pe care spera să nu le mai aibă niciodată. „În urmă cu o lună de zile am fost infectată cu coronavirus. Acest virus pe mine m-a pus la pământ și mi-a readus problemele de care am crezut că am scăpat: spasme, tremur și dizartrie. Au revenit toate simptomele pe care le aveam înainte”, a povestit Andreea Floare.

Nevoie urgentă de 10.000 euro pentru tratament

Andreea trebuie să o ia din nou de la capăt. În prezent se află în Italia, iar miercuri va trebui să înceapă un nou tratament care o va ține în viață. Tânăra se teme că, dacă nu va strânge cei 10.000 de euro necesari pentru a acoperi costurile, va pierde lupta.

„Eu trebuie să ajung miercuri la o clinică din Milano și pentru a putea face tratament am nevoie de 10.000 euro. Va trebui să plătesc toată această sumă din prima. Tratamentul este unul nou apărut, va fi perfuzabil. Este extrem de urgent. Dacă nu voi reuși să strâng toți banii, s-ar putea să pierd lupta. Vă rog din suflet să mă ajutați să îmi plătesc tratamentele necesare. Vă rog din suflet să mă ajutați! Vreau doar să trăiesc!”, este strigătul de ajutor al Andreei Floare.

Persoanele care vor să dea o mână de ajutor pot comanda cărțile Andreei sau pot dona în conturile ei orice sumă doresc și au posibilitatea. Sibianca poate fi contactată și pe pagina ei de Facebook, acolo unde poate oferi toate detaliile necesare.

IBAN: RO61BRDE330SV05550373300 (RON – BRD)

NUME: Floare Andreea-Ioana

Codul SWIFT: BRDEROBU

De asemenea, Andreea a creat și o strângere de fonduri, acolo unde puteți dona.