Unul dintre primii sibieni care au cazat deja refugiaţi ucraineni este subprefectul Sebastian Şebu, cel care găzduieşte o familie formată din cinci persoane, din care trei copii, cel mai mic de doar două luni.

Subprefectul Sebastian Şebu a declarat marţi, pentru AGERPRES, că îi îndeamnă şi pe ceilalţi să ajute cum pot aceşti refugiaţi care fug din calea războiului din Ucraina.

„Aici nu mai suntem cu funcţii, aici suntem oameni. Este vorba de o familie din Ucraina, soţ, soţie şi trei copii: băiatul de 13 ani, o fetiţă de 8 ani şi o fetiţă de 2 luni. Reuşim să ne înţelegem în engleză. La mine nu este ceva nou în familie să ajutăm. Părinţii mei au făcut un centru de zi la biserică, unde tatăl meu a fost preot paroh la biserica de pe strada Ştefan cel Mare din Sibiu. Eu am zis de la bun început, că dacă putem ajuta o familie de refugiaţi, o să închiriez un apartament şi îi cazez acolo şi le asigur absolut tot. Întâmplarea face că nu am apucat să închiriez, pentru că aseară am aflat că este vorba de o familie cu trei copii, m-am oferit să îi cazez. Nu am avut încă apartamentul închiriat, dar am pe cineva din familie, care locuieşte la casă cu curte şi acolo este un corp de clădire separat”, a precizat subprefectul Sebastian Şebu.

Subprefectul sibian spune că refugiaţii ucraineni i-au povestit că, practic, în două ore au luat decizia să îşi părăsească casa şi ţara, după ce au auzit bombele.

„Ne-au spus că în două ore au luat decizia să se urce în maşină şi să plece. Este trist, nici măcar nu poţi să îţi închipui ce trăiesc oamenii aceştia. Sfatul pentru sibieni? Să fie toţi oameni pentru oamenii aceştia care sunt mai puţin norocoşi decât noi. Am văzut că deja s-au mobilizat şi ajută”, a mai spus subprefectul Sebastian Şebu.

Şi un ONG din judeţul Sibiu găzduieşte familii de refugiaţi ucraineni. La Sibiu se strâng ajutoare pentru Ucraina atât de către Primăria Municipiului Mediaş, cât şi de către simpli voluntari, Crucea Roşie, dar şi la sediile USR şi PSD.