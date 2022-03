Peste 835.000 de persoane au fugit, în ultimele zile, din calea războiului și au ajuns în România, Republica Moldova, Polonia, Ungaria, dar și în Germania. Cu toate acestea, o mulțime de oameni se află acum în Ucraina, fiind blocați în casele lor, în stațiile de metrou sau în buncăre improvizate. Se ascund și privesc cu neputință cum sunt atacați. Este și cazul Mariei, o tânără care locuiește în Kiev și care nu poate să-și părăsească țara, iar asta fiindcă, la marginea orașului, se dă un război puternic: se trage în civili și în mașini. Povestea ei a fost făcută cunoscută de sibianca Diana Mureșan, de la USR Sibiu.

Diana Mureșan, consilier local din partea USR Sibiu, a vorbit, pe pagina sa de Facebook, despre Maria, o tânără pe care a cunoscut-o la Academia pentru Femei organizată de Fundația Friedrich Naumann. Maria locuiește în Kiev, unul dintre orașele din Ucraina atacate de forțele rusești.

„În dimineața aceasta am conversat prin mesaje cu Maria din Kiev. Care da, e în continuare în Kiev. Pe Maria am cunoscut-o la Academia pentru Femei organizată de Fundația Friedrich Naumann. Maria are exact aceleași valori ca noi și a dat dovadă de implicare în comunitatea ei. La fel cum noi avem tineri care au hotărât să rămână în România ca să schimbe țara în bine, așa și Ucraina are astfel de tineri, deschiși la minte și care vor Ucraina în Europa. Voi împărtăși în continuare cu voi ce mi-a transmis Maria în dimineața aceasta”, a scris Diana Mureșan pe Facebook.

Sibianca spune că s-a oferit să meargă la graniță pentru a o prelua pe Maria și pe familia ei în România, însă acest lucru nu este posibil. Ea nu poate părăsi Kievul fiindcă acum, în jurul orașului, se dă un război puternic, rușii trag în civili și în toate mașinile care se află în zonă.

Familia Mariei se află în alte orașe care, de asemenea, sunt atacate. Părinții ei aud bubuituri continuu și nu au conexiune mobilă și Internet, iar accesul către ei nu mai există – podurile care duc către localitatea lor au fost distruse.

„Ea (n.red.: Maria) este în Kiev cu una dintre surorile ei, la fiecare 15 minute a zis că sunt alerte de atac aerian. Părinții ei sunt într-un sat, care se află exact în inelul din jurul Kievului unde sunt cele mai multe confruntări momentan. Părinții ei aud în mod continuu bubuituri. Nu are cum să ajungă la ei, pentru că toate podurile care duc către localitatea unde trăiesc ei au fost distruse. Părinții ei nu au momentan conexiune mobilă și de internet. Reușește să vorbească cu ei o dată pe zi, când merg la un vecin care are un alt tip de conexiune și o pot suna. Alți vecini ai părinților ei și-au piedut toată familia într-un atac în orașul apropiat Borodianka, șase membrii ai familiei, doar un nepot de un an și jumătate a supraviețuit, dar e în stare gravă”, povestește Diana Mureșan.

O altă soră a Mariei locuiește în orașul Chernihiv, care se află foarte aproape de granița cu Belarus. De șase zile stă în pivniță, împreună cu un bebeluș de 8 luni. Nu mai au cum să procure hrană, pentru că zi și noapte au loc bombardamente.

Maria mai spune că și în Kiev este tot mai greu cu procuratul hranei și al medicamentelor. Fiind înconjurați de armata rusă nu mai au cum să ajungă furnizorii sau ajutoarele la ei. „Are și patru pisici și mai în glumă mai în serios zice că e mai preocupată de cum rezolvă situația mâncării pentru pisicile ei, decât pentru ea. Fiind iubitoare de animale mi-a zis că e nevoie de ajutoare umanitare și pentru animale, ele fiind la fel de afectate de război. Și ea a mai zis, cum de altfel am tot auzit și citit, soldații din armată rusă nu știau că merg la război. Sunt deja mulți prizonieri soldați ruși, iar majoritatea dintre ei au vârste între 19 și 23 de ani”, spune sibianca.

Maria i-a trimis Dianei Mureșan și o fotografie făcută în orașul Bucha, situat la 30 de kilometri de Kiev, cu mesajul „Fotografia zilei”.

Sursa: Facebook/Diana Mureșan