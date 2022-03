Proprietarul Chelsea, Roman Abramovici, spune că plănuiește să vândă clubul, notează BBC.

Într-o declarație care se regăsește pe site-ul clubului din Premier League, omul de afaceri Abramovici a spus că a fost o „decizie incredibil de dificil de luat”, dar care îl „doare”.

Abramovici a renunțat la conducerea clubului și a acordat „administrarea și grija” Chelsea Londra, administratorilor fundației sale în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

În declarația sa, el spune că nu va cere „rambursarea niciunui împrumut”, iar veniturile din vânzare vor fi donate victimelor războiului.

Miercuri mai devreme, miliardarul Hansjorg Wyss a declarat pentru ziarul elvețian Blick că i s-a oferit șansa de a cumpăra clubul din vestul Londrei.

Wyss a spus că Abramovici a vrut „să scape rapid de Chelsea” după ce amenințarea cu sancțiuni a fost ridicată în Parlament.

Abramovici, în vârstă de 55 de ani, ar avea legături strânse cu președintele rus Vladimir Putin, ceea ce a negat.

El spune că „toate veniturile nete din vânzare” vor fi donate victimelor războiului din Ucraina.

În declarația sa, Abramovici a adăugat: „Întotdeauna am luat decizii având în vedere interesul clubului. În situația actuală, am luat, așadar, decizia de a vinde clubul, deoarece consider că acest lucru este în interesul clubului, al suporterilor, al angajaților, precum și al sponsorilor și partenerilor clubului. Vânzarea clubului nu va fi accelerată, dar va urma un proces echitabil. Nu voi cere să fie rambursate niciun împrumut. Am instruit echipa mea să înființeze o fundație caritabilă în care toate veniturile nete din vânzare vor fi donate. Fundația va fi în beneficiul tuturor victimelor războiului din Ucraina,” spune Abramovici.

Acesta a cumpărat Chelsea în 2003 pentru 140 de milioane de lire sterline și spune că „niciodată nu a fost vorba despre afaceri sau bani, ci despre pasiune pură pentru joc și club”.