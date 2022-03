„Galben albastru sunt culori frumoase, galben albastru sunt victorioase!” Acesta e unul din cantecele noastre de suflet, ale fanilor CSU Sibiu, iar zilele acestea isi poate gasi corespondent in Ucraina, al carei steag rezoneaza cu culorile echipei atat de dragi noua.

De-a lungul timpului, fanii CSU Sibiu si locuitorii Sibiului in general, au functionat ca o familie ce a dovedit in nenumarate randuri ca traieste cu pasiune si, mai ales, cu ideea sanatoasa ca orice comunitate puternica poate sa faca lucruri mari pentru sine si pentru cei din jur.

In armonie cu aceasta idee si cu speranta ca fiecare din noi poate face lucruri mici care sa conteze mult, dorim sa ne alaturam Sibiului in initiativa de a ajuta locuitorii Ucrainei sa faca fata perioadei complicate prin care trec si sa sustinem demersurile de ajutorare ale refugiatilor tarii vecine.

Astfel, prin sprijinul companiei Zacaria, ne vom alatura demersurilor eroilor locali care au reusit zilele trecute sa realizeze primele actiuni de strangeri de donatii ce au depasit orice asteptari.

In complementarea acestora, vom organiza strangeri de donatii pentru ajutorul refugiatilor Ucrainieni la “Imperial Industrial Park” (situat langa Metro), apartinand companiei Zacaria.

Pe langa donatii, avem nevoie de voluntari in zilele urmatoare, atat dintre fanii CSU Sibiu cat si oricine doreste sa contribuie la aceasta actiune (este nevoie doar sa ne contactati prin grupul de whatsapp https://chat.whatsapp.com/CjMCJLtrkcx8lr55vGXAqP). Voluntarii pot ajuta la sortat si primit donatiile, fiind nevoie deasemenea de cateva persoane care sa coordoneze activitatea din locatie pentru cate o jumatate de zi.

In materie de donatii, in vamile de pe granita cu Ucraina si in Sibiu in punctele in care au ajuns refugiati, e nevoie in acest moment de:

produse bebelusi (scutece copii, lapte praf, servetele umede, uscate, aleze, etc.)

carucioare pentru copii;

scutece adulti;

truse de prim ajutor;

apa, sucuri (la sticla de 0,5l)

servetele, hartie igienica;

pahare, cani, produse de unica folosinta;

produse de igiena pentru adulti (ideal de dimensiuni mici sau tip travel);

pături groase si saci de dormit;

perne, pilote, lenjerii de pat;- haine de dama si copii dar doar curate si din cele de care ar fi de folos unui refugiat. Nu pantofi, fuste, haine pentru evenimente.- mancare pentru animale de companie

radiatoare pentru incalzire, baterii externe, lanterne

Avem deasemenea nevoie de paleti, cutii de carton, folie stretch, banda adeziva.

Donatiile in bani sunt binevenite, intrucat exista o serie de produse care nu se prea aduc ca si donatii (de exexmplu saltele, paturi, saci de dormit, sau servicii de transport atunci cand nu avem transportatori care sa isi ofere serviciile gratuit).

Donatiile se pot face la Asociația SUS INIMA. Sibiu, str.Lunga, nr.28, ap.14. CUI 35617603. Cod iban RO21BTRLRONCRT0329488006 deschis la Banca Transilvania SIBIU, cont doar pentru donatii/sponsorizari pentru persoanele vulnerabile din Ucraina.*

Atentie, pentru donatiile in bani folositi doar contul din postarea originala, de pe CSU Fans Sibiu https://www.facebook.com/CSUFansSibiu . Exista persoane rau intentionate care exploateaza astfel de postari inlocuind conturile de donatii.

Programul de colectare a donatiilor din zilele urmatoare, la “Imperial Industrial Park”, al companiei Zacaria (langa Metro), va fi:

Vineri (4 martie): 15.00 – 20.00

Sambata si Duminica (5-6 martie): 10.00 – 17.00

In saptamanile urmatoare vom ajusta programul in functie de numarul estimat al donatorilor.

Va incurajam sa ajutati in orice mod posibil aceasta actiune sau oricare alta actiune curent desfasurata in acest sens in oras sau in tara.

Sustineti culorile galben albastre!

Ne puteti contacta prin:

– pagina de facebook CSU Fans Sibiu (comentarii la aceasta postare)

– grupul Sibiul Pentru Toti https://www.facebook.com/groups/433268705243275

– (doar Whatsapp) la 0766 726 063 (Florin) si 0721 101 388 (Claudiu)