Cine sunt oamenii care l-ar putea influența pe Vladimir Putin pentru a opri acest război ?

Serghei Şoigu, Ministrul Apărării

Dacă ascultă serios de cineva, în mod sigur acesta este Serghei Şoigu, confidentul său de foarte mulți ani. Ministrul rus al Apărării a imitat discursul lui Putin de demilitarizare a Ucrainei şi de protejare a Rusiei de aşa-zisa ameninţare militară a Occidentului. Serghei Şoigu este omul cu care Putin pleacă în excursii de vânătoare și pescuit în Siberia iar, în trecut, a fost privit ca un potențial succesor al liderului de la Kremlin. Însă, dacă analizăm fotografia făcută la trei zile de la startul războiului din Ucraina, unde armata rusă, cu moralul scăzut, s-a împiedicat de neașteptată rezistența ucraineană, Serghei Şoigu apare stânjenit, lângă șeful forțelor armate, la 6 metri distanță de Putin. Poate Putin să asculte de el?, notează observatornews.

„Șoigu trebuia să meargă la Kiev; el este ministrul Apărării și trebuia să câștige”, a explicat Vera Mironova, specialist în conflicte armate. Lui i-a fost atribută cucerirea militară a Crimeei în 2014. El a fost responsabil și de agenția de informații militare GRU, care s-ar fi aflat în spatele atacului cu Novicioc din 2018 de la Salisbury și celui asupra liderului opoziției Alexei Navalny în Siberia 2020.

Fotografia cu Putin, Gerasimov și Șoigu arată și mai rău în prim-plan. „Pare ca la o înmormântare”, explică Mironova. Poate părea ciudat, dar expertul rus în securitate Andrei Soldatov consideră că ministrul Apărării este încă cea mai influentă voce din jurul președintelui rus. „Șoigu nu este doar responsabil de armată, ci este și parțial responsabil de ideologie, iar în Rusia ideologia se referă mai ales la istorie și el deține controlul narațiunii”.

Valeri Gerasimov, general rus, actualul șef al Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse și prim-adjunct al ministrului Apărării

În calitate de șef al Statului Major General, sarcina lui era să invadeze Ucraina și să termine rapid treaba, dar nu a reușit asta. A jucat un rol major în campaniile militare ale lui Vladimir Putin încă de când a comandat o armată în Războiul Cecen din 1999 și a fost în fruntea planificării militare pentru Ucraina, supervizând exercițiile militare din Belarus de luna trecută.

Generalul Gerasimov a jucat, de asemenea, un rol cheie în campania militară de anexare a Crimeei. Informații neconfimate oficial sugerează că a fost demis sau izolat din cauza bâlbâielor de la debutul invaziei ruse în Ucraina și a rapoartelor despre demoralizarea soldaților ruși

Nikolai Patrușev, Secretar al Consiliului de Securitate al Federației Ruse

”Patrușev este cel mai agresiv dintre șoimii lui Putin, crede că Occidentul a încercat să Rusia lovească de ani de zile”, explică Ben Noble, profesor asociat de politică rusă la University College of London. El este unul dintre cele trei figuri loiale lui Putin care l-au servit încă din anii 70 la Sankt Petersburg, când al doilea oraș al Rusiei se numea Leningrad.

Andrei Soldatov crede însă că este o autoiluzie din partea unora: „Putin nu poate controla fiecare drum și fiecare batalion, iar acesta este rolul lui”. Și, deși ministrul Apărării iubește uniformele, nu are pregătire militară și trebuie să se bazeze pe profesioniști, spune el.

Ceilalți apropiați sunt șeful serviciului de securitate Alexander Bortnikov și șeful serviciilor de informații externe Serghei Narîșkin. Tot cercul președintelui rus este format din așa-numiții siloviki, adică figuri influente la Kremlin din rândul oligarhiei și al serviciilor secrete. Dar acest trio este și mai sus situat. Puțini dețin atât de multă influență asupra președintelui ca Nikolai Patrușev. Nu numai că a lucrat cu el în vechiul KGB în perioada comunistă, ci l-a înlocuit în funcția de șef al organizației succesoare, FSB, din 1999 până în 2008.

În timpul bizarei ședințe a consiliului de securitate, cu trei zile înainte de invadarea Ucraine, Patrușev și-a susținut punctul de vedere conform căruia „obiectivul concret” al SUA este destrămarea Rusiei. Ședința de atunci a fost o piesă extraordinară de teatru, arătându-l pe președinte în rol de profesor în spatele unui birou, în timp ce echipa sa de securitate se apropia, rând pe rând, la un pupitru și își exprima părerea despre recunoașterea independenței rebelilor susținuți de ruși în Ucraina. Nikolai Patrușev a trecut testul. „El este cel care dă strigătul principal de luptă și există în prezent sentimentul că Putin s-a îndreptat către poziția acetuia mai extremă”, a explicat Ben Noble.

Alexander Bortnikov, șeful FSB, fostul KGB

Kremlinologii spun că președintele are încredere în informațiile pe care le primește de la serviciile de securitate mai mult decât în orice altă sursă, iar Alexander Bortnikov este considerat ca făcând parte din cel mai strâns cerc al lui Vladimir Putin. Este și el tot un personj vechi din KGB-ul din Leningrad care a preluat conducerea FSB-ului înlocuitor, când Nikolai Patrușev a trecut mai departe. Cei doi sunt foarte apropiați de președinte, dar ”nu putem spune cu deplină încredere cine ia deciziile”, explică Ben Noble. FSB are o influență considerabilă asupra altor servicii rusești și chiar are propriile forțe speciale. Bortnikov este important, dar nu este acolo pentru a-l provoca pe liderul rus sau a-i da sfaturi cum o fac alții, crede Andrei Soldatov.

Serghei Narîșkin, Director al Serviciului de Inteligență al Rusiei

Serghei Narîșkin complează trio-ul vechilor prieteni din Leningrad și a rămas alături de președinte o mare parte a carierei sale. Ce ar trebui să credem despre modul disprețuitor cu care Putin l-a tratat la sceneta consiliului de securitate când s-a abătut de la direcție? Când i s-a cerut evaluarea situației, șeful spionilor s-a bâlbâit și a încurcat replicile fiind pus la colț de președinte: „Nu despre asta discutăm”. Ședința respectivă a fost filmată cu mai multe ore în avans, dar Kremlinul a decis în mod expres să arate poporului rus acel moment.

„A fost șocant. El este incredibil de rece și calculat, așa că oamenii s-au întrebat ce se întâmplă acolo”, a declarat Ben Noble pentru BBC. Analistul Mark Galeotti a fost surprins de atmosfera toxică a întregii ședințe. Dar Andrei Soldatov crede că Putin pur și simplu s-a bucurat de moment: „Lui Putin îi place să joace jocuri cu cercul său intim de prieteni, să-l facă pe Narîșkin să arate ca un prost”.

Serghei Narîșkin a fost o umbră a lui Putin multă vreme, la Sankt Petersburg în anii 90, apoi în biroul lui Putin în 2004 și, în cele din urmă, a devenit președintele parlamentului. Dar el conduce și Societatea de Istorie Rusă și, în opinia lui Soldatov, s-a dovedit foarte important în a oferi președintelui temeiuri ideologice pentru acțiunile sale. Anul trecut, el a acordat un interviu corespondentului BBC la Moscova, Steve Rosenberg, în care a negat că Rusia ar fi comis atacuri cu Novicioc, atacuri cibernetice sau ar fi intervenit în alegerile din alte țări.

Serghei Lavrov, ministrul de Externe

Timp de 18 ani, Lavrov a fost cel mai înalt diplomat al Rusiei, a prezentat în lume cazul ţării sale chiar dacă nu este considerat a avea un rol important în luarea deciziilor. Serghei Lavrov, de 71 de ani, este încă o dovadă că Vladimir Putin se bazează foarte mult pe date din trecutul său. Este un diplomat viclean: luna trecută a încercat să o ridiculizeze pe ministra britanică de Externe, Liz Truss, pentru cunoștințele ei de geografie rusă și, cu un an înainte, a încercat să-l umilească pe șeful politicii externe al UE, Josep Borrell.

Lavrov a fost lăsat izolzat din orice problemă legată de Ucraina. În ciuda reputației sale ostile, el a susținut continuarea discuțiilor diplomatice, dar președintele rus a ales să-l ignore. Puțin i-a păsat probabil că majoritatea consiliului ONU pentru drepturile omului i-a întors spatele și a ieșit din sală în timp ce Lavrov încerca prin video conferinţă să apere invadarea Ucrainei.

Valentina Matvienko, președintă a Consiliului Federației Ruse

O figură feminină rară în anturajul lui Putin, ea a supravegheat votul Camerei Superioare pentru a aproba trimiterea forțelor ruse în străinătate, deschizând calea pentru invazia Ucrainei. Valentina Matvienko este o altă figură loială lui Putin, tot din Sankt Petersburg. În plus a ajutat să fie aprobată și anexarea Crimeei în 2014. Nu este considerată a fi un factor principal de decizie. Puțini oameni pot spune cu deplină certitudine cine hotărâște și ia deciziile importante. La fel ca orice alt membru al consiliului de securitate al Rusiei, rolul ei a fost acela de a da impresia unei discuții colective atunci când mai mult ca sigur liderul rus a hotărât deja.

Viktor Zolotov, Director al Gărzii Naționale din Rusia

Fostă gardă de corp a președintelui Putin, Viktor Zolotov conduce acum Garda Națională a Rusiei, Rosgvardia, formată de Putin cu doar șase ani în urmă, ca un fel de armată personală în stilul unei gărzi pretoriene din Imperiul Roman. Punându-și în fruntea ei propriul agent de securitate, Putin s-a asigurat de loialitatea gărzii, iar Viktor Zolotov a mărit numărul personalului la 400.000 de oameni. Vera Mironova crede că planul inițial al Rusiei a fost de a finaliza invazia în câteva zile, iar dacă armata părea să eșueze, garda națională a Rusiei trebuia să preia conducerea. Problema este că liderul gărzii naționale nu are pregătire militară, iar forțele sale nu au tancuri.