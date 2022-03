Procurorii au descins, marți dimineața, la sediul primăriei din Miercurea Sibiului, unde o funcționară publică era acuzată că învârtea banii unui om de afaceri. Mai precis, femeia este acuzată că, în ultimii patru ani, a luat mită de la un bărbat, în valoare totală de peste 20.000 de euro, pentru a-l ajuta să obțină mai ușor anumite autorizații întrucât acestea își dorea să construiască un abator. În urma acuzațiilor de înșelăciune în formă continuată, luare de mită, dare de mită și trafic de influență, aceasta a fost reținută pentru 24 de ore, după care s-a dispus cercetarea ei sub control judiciar.

Ioana Ciontea, în vârstă de 37 de ani, și-a petrecut ultimii ani la primăria din Miercurea Sibiului, fiind inspector superior, cu delegație de arhitect șef în aceeași instituție, ea verificând documentațiile tehnice necesare autorizării unor construcții și putând să emită autorizații de construire. Încă din anul 2018, a ochit un om de afaceri, care își dorea să construiască un abator, pe care l-ar fi tocat de bani. Aceasta a cerut sume considerabile de la acesta, pentru „a-l ajuta” să obțină anumite autorizații. Femeia a obținut de la el peste 22.000 de euro, dar și un telefon mobil, la vremea respectivă de ultimă generație.

Prim-procurorul adjunct Mihaela Ruginosu a spus, printr-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, că organele de urmărire penale au fost sesizate prin denunț, la data de 5 august 2020, despre faptul că funcționara ar fi comis infracțiuni de înșelăciune în formă continuată, trafic de influență, luare de mită, cumpărare de influență și dare de mită. În urma cercetărilor, a reieșit că, în perioada februarie 2019 – aprilie 2019, arhitecta șefă ar fi primit mită în valoare de 36.300 lei de la un bărbat, „sumă ce a fost remisă sub aparența unor plăți licite realizate de societatea mituitorului către societatea controlată de funcţionarul public, fără ca între aceste persoane fizice și juridice să fi existat vreo relație comercială care să justifice emiterea vreunor facturi fiscale”. De asemenea, în luna ianuarie 2019, aceasta a primit un telefon iPhone XR de la același bărbat, iar apoi, în perioada aprilie 2018 – mai 2020, a pretins de la acesta numeroase sume de bani, în valoare de 45.000 de lei, pentru a emite autorizația de construire a unui abator. În aceeași perioadă, a primit încă 30.000 de lei, pentru edificarea respectivului abator.

Prin ordonanţa procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, din data de 28.02.2022, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de această persoană de sex feminin, în vârstă de 37 de ani, pentru comiterea infracţiuni de luare de mită, în formă continuată, trafic de influență și respectiv înșelăciune, în formă continuată, dispunându-se apoi reţinerea inculpatei, pe o durată de 24 ore, pentru săvârşirea acestor infracţiuni. Prin ordonanţa din data de 02.03.2022, s-a dispus cercetare funcționarei sub control judiciar pentru 60 de zile.

Primarul din Miercurea Sibiului: „Nu știam nimic. Am sunat-o, nu răspunde”

Primarul din Miercurea Sibiului, Ioan Troancă, spune că nu a știut nimic despre situația funcționarei angajată în cadrul instituției și că nu a fost anunțat, în mod oficial, de autorități, el aflând despre situația femeii din presă.

„Nu am cunoscut absolut nimic. Marți dimineața, când am ajuns la serviciu, poliția era la noi. Au sigilat biroul doamnei și au așteptat să ajungă și dânsa. Eu pe la ora 12 am plecat, ea între timp a venit. Au luat lucruri din birou, iar doi polițiști au rămas să păzească sigiliul. Atât cunosc. Am sunat-o ieri, am sunat-o și astăzi, nu mi-a răspuns. După care, am văzut că a apărut un comunicat în presă. Nimeni nu știa și nu bănuia nimic. Noi respectăm legea. Îmi pare rău că s-a ajuns aici, sper să își dovedească nevinovăția, până la proba contrarie, trebuie să fie și această prezumție. Vom lua măsurile legale, așteptăm să primim și noi oficial, căci nu am fost înștiințați. Noi rămânem descoperiți, dar vom scoate postul la concurs. Ea nu era pe postul de arhitect, ci inspector superior, însă era cu delegație de arhitect șef. Nu prea găsești oameni să vină aici. Vom merge la Consiliul Județean să cerem sprijin”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, primarul orașului Miercurea Sibiului, Ioan Troancă.

În prezent, funcționara publică se află sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Procurorii spun că, printre altele, i s-a impus interdicția de a mai intra în sediul primăriei unde aceasta era angajată şi, totodată, interdicția de a mai exercita funcția publică în cadrul căreia a săvârșit infracțiunile pentru care aceasta este urmărită penal. La alegerile locale din anul 2016, Ioana Ciontea s-a aflat și pe listele Partidului Mișcarea Populară (PMP), când a candidat pentru funcția de primar al comunei Poplaca.

