Sibianul Mitichi Preda, cel care în anul 2008 a dat viață proiectului Feeric Fashion Week Sibiu, pune acum bazele unui documentar care tratează tema sustenabilității în modă. Acesta a fost invitat la „Podcastu’ lui Pope”, unde a vorbit despre proiectele sale în industria fashion, dar și despre planurile pe care le are în industria cinematografică.

Mitichi Preda a devenit cunoscut o dată cu proiectul de modă „Feeric Fashion Week” din Sibiu, fiind apreciat, la nivel internațional, în diferite rânduri. Pe lângă proiectele în fashion pe care le-a creat, Mitichi este implicat și proiecte din industria cinematografică și spune că, în prezent, lucrează la un film documentar. „The Fightback” este un lungmetraj care vorbește despre felul în care marile companii din Europa din industria modei tratează tema sustenabilității. Filmul ar putea fi difuzat pe Netflix sau HBO.

„M-am apucat să produc un documentar dintr-un tur în Europa timp de două luni, în care am făcut 12.500 de kilometri. Mai avem de filmat și stau să mă gândesc care va fi direcția. Am o companie de producție de film, eu fac regia, dar mă gândesc pe ce cale să o continui. Ar fi o aroganță mare să lovesc companiile mari cu privire la sustenabilitate. Aș vrea o discuție cu Agenția Europeană de Mediu. Avem discuții cu Netflix și HBO pentru el. Este un trailer pe net. Este binevenit documentarul, dar eu mă gândesc la celelalte semnale. Nu am avut neplăceri, dar nici nu fac lucrurile incisiv. Am descoperit câtă pierdere este în industrie și câtă poluare. Un aspect care m-a marcat este acela că se produc foarte multe articole vestimentare, enorm de multe, pentru a ieși într-un preț destul de bun. Nu se vând și se distrug. Fie că se depozitează pe un câmp, fie că se ard, sub orice variantă ele poluează. Vorbim de branduri mari, nu branduri de lux, dar branduri de masă. Calitatea este inferioară, deci vorbim despre plastic, în esență, care se arde. Am filmat eu, avem designeri pe care îi intervievăm, am avut oportunitatea să discutăm cu decani ai universităților, am fost în Veneția la o țesătorie din perioada renascentistă care produce catifea pentru cele mai mari branduri, pentru Dolce & Gabbana. Catifea de lux, din mătase, cu acel război de cusut”, a povestit Mitichi Preda, la Podcastu’ lui Pope.

Mai jos puteți urmări integral podcastul: