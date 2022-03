Pe Calea Șurii Mici dezvoltatorii continuă să construiască blocuri de locuințe. PUZ-ul propus de unul dintre aceștia, care nu este la prima investiție, cere suplimentarea regimului de înălțime până la 5 etaje. Dezbaterea publică le-a dat posibilitatea sibienilor să spună că nu sunt de acord cu acest lucru. În plus, aceștia au venit cu alte propuneri, cum ar fi două benzi pe sens pe Calea Șurii Mici sau două locuri de parcare pentru fiecare apartament.

Dezvoltatorul imobiliar a propus un PUZ pentru un viitor complex rezidențial care va ocupa 14.836. Dezvoltatorul imobiliar a cerut suplimentarea cu 20% a spațiului, adică la unele blocuri de adaugă un etaj și vor avea 5, plus cel retras, plus parter, iar la altele, la cele 4 etaje, plus cel retras, se adaugă un demisol.

CITEȘTE AICI CE PREVEDE PUZ-UL PROPUS DE DEZVOLTATORUL IMOBILIAR

În timpul dezbaterii publice, mia mulți sibieni au trimis comentariile lor față de acest plan. Cu toții au contestat regimul suplimentar de înălțime.

Un alt sibian cere ca după ridicarea noului spital județean Calea Șurii mici să fie extinsă la două benzi pe sens. De aceeași părere este un alt locuitor din zonă, dar care mai propune ca la subsolurile blocurilor să fie prevăzute mai multe locuri de parcare, ba chiar două pentru fiecare apartament, care mai apoi să fie vândute de dezvoltator viitorilor locatari.

Proiectanții le-au răspuns sibienilor că ”Prin propunerea facuta in doocumentatia PUZ s-a urmarit armonizarea regimului de inaltime a cladirilor de pe parcelele riverane la strada Cuartului ( regim inaltime S+P+4E+R, H comisa 21 m, H maxima coama 25 m) cu cel al viitorului spital judetean de urgenta S+P+5E+R , (inaltimea la comisa ~5 m, inaltimea maxima la coama 29 m). Astfel s-a urmarit scaderea graduala a regimului de inaltime

pe directia vest-est de la spita la la zona mixta si la zona de locuire”

Proiectanții spun că și problem atraficului va fi rezolvată, pentru că ”Pe langa debusarea Caii Surii Mici nu doar pe strazile Metalurgistilor, Raului, Malului si catre ocolitoarea Sibiu, autostrada, artera ce face mai usor legatura cu Zona industriala Vest sunt prevazute realizarea de strazi noi ce vor lega Calea Surii Mici de vecinatati in paralel cu proiectul de extindere al Caii Surii Mici aflat în curs de realizare”. În plus, arterele principale sunt prevăzute în PUG a avea 2 benzi pe sens.

În ceea ce privește locurile de parcare, proiectanții dau asigurări că au fost calculate 1,5 locuri pe apartament, iar pentru zonele comerciale care vor apărea în zonă sunt asigurate, la fel, suficiente locuri.