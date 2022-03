Inca de la inceput, scopul specialistilor PE FOC a fost ca toti clientii si utilizatorii care viziteaza site-ul online, sa aiba parte de o experienta superioara, atat in ceea ce priveste interfata pe care o intampina, cat si maniera in care se pot folosi de el. Astfel, acestia au venit cu o noua varianta mai actualizata si mai adaptata la noile tendinte din mediul online, proiectata conform recomandarilor primite din partea clientilor, dar si a mesterilor PE FOC! Totodata, un factor esential care a condus la decizia ca este timpul pentru o schimbare a fost cresterea rapida a traficului pe site, observata in ultima vreme (ajungand si la 120000 vizite/luna)!

Care a fost scopul acestei schimbari si ce actualizari s-au realizat?

S-a dorit in primul rand ca site-ul pefoc.ro sa dispuna de o eficienta mult mai mare cu privire la modul de navigare, oferind astfel o mai mare vizibilitate asupra tuturor produselor. Acestea fiind spuse, categoriile de produse sunt acum mult mai usor de accesat si vizualizat de catre orice client sau utilizator. Pornind de la aceasta prima actualizare, s-a continuat cu un alt aspect important, mai exact organizarea intr-un mod cat mai logic a produselor in categorii, cu scopul ca orice tip de produs sa fie gasit cu doar cateva click-uri rapide pe site! Deci, toate sistemele termice pe lemne precum sobe, focare, modele premium, au fost incluse intr-o singura gama, regasita sub denumirea de “Seminee si Sobe pe Lemne!”

Pornind tot de la aceeasi idee, toate semineele decorative au fost organizate intr-o categorie specifica, la fel cum se intampla si in cazul sistemelor pe peleti! Mai mult, deoarece s-a observat ca multi dintre vizitatorii site-ului au o afinitate pentru prepararea alimentelor pe gratar, dorind ca experienta sa fie una cat mai profesionala, gama de gratare de gradina a fost atribuita unei noi categorii mai ample si care cuprinde atat gama completa de dispozitive pe gaz, carbuni, electrice, pe lemne cu plita, pe peleti, cat si o organizare in ce priveste optiunile economice si accesibile sau modelele premium (smoker tip kamado!)

Totodata, toti pasionatii de gratare vor gasi cu usurinta in aceasta categorie cele mai renumite branduri in productia si furnizarea de gratare de gradina, impartite in subcategorii, cum ar fi OFYR, Weber, Big Green Egg, Alfa Forni, dar si o selectie de accesorii si unelte esentiale (trusa gratar, ustensile, unelte) pentru o preparare cat mai corecta a alimentelor favorite!

O alta componenta esentiala a noii versiuni este data de redarea unei interfete mai prietenoase, cu un design cat mai simplu si la indemana utilizatorului. Prin urmare, noul site pune un accent deosebit pe clipurile tutoriale sau de prezentare privind produsele PE FOC, oferindu-le o imagine cat mai realista, dar si pe partea de articole de blog informative!

Principalul obiectiv urmarit prin acest update este un mod cat mai transparent de comunicare si informare cu privire la proprietatile produselor, designul, precum si pretul pe care il prezinta! Interfata mai prietenoasa a fost determinata in acelasi timp si de simplificarea meniului, eliminand astfel bara laterala cu scopul ca toata activitatea de informare sa se realizeze utilizand bara de navigatie special proiectata pentru o cautare cat mai eficienta! Altfel spus, noul site a fost gandit pentru reorganizarea intregului continut, astfel incat utilizatorii sa poata avea un acces facil indiferent de device-ul utilizat, fie acesta telefonul, tableta sau PC-ul! Prin urmare, fie ca doresti sa accesezi produse cum ar fi cos de fum, un cuptor de curte sau incalzitoare terasa profesionale, vei avea o vizibilitate mult mai mare asupra lor si le vei gasi intr-un timp mult mai scurt!

Procentul semnificativ de achizitii realizate de catre firme a dus de asemenea la simplificarea procesului pentru persoanele juridice iar astfel, noua varianta a sitelului pefoc.ro pune la dispozitie un tool intuitiv pentru cautarea unei anumite firme, prin completarea in mod automat a datelor SRL-ului in momentul finalizarii comenzii, tot ce necesita fiind specificarea CUI-ului firmei respective! Aceasta imbunatatire determina economisirea timpului petrecut pentru cautarea si achizitia de produse, precum si un mod mai eficient de plasare a comenzilor pe site-ul PE FOC!

Un ultim aspect insa la fel de important ca cele perezentate mai sus, viteza afisarii rezultatelor pe site, a reprezentat inca un element cheie pentru o varianta mai actualizata! Astfel, vizitatorii beneficiaza acum de o performanta mult mai mare in ceea ce priveste viteza site-ului, scutind si prin acest mod o buna perioada de timp, fie ca ei cauta un focar de semineu sau o tava gratar!

Astfel, caracteristica ce a determinat ascensiunea site-ului PE FOC in universul online este bazata in pricipiu pe felul in care se fac lucrurile, adica in mod rapid, cu o atentie pentru cele mai mici detalii si cu un nivel inalt de profesionalism! Ambitia de a dezvolta unelte noi si cat mai performante privind activitatea in online i-a determinat pe specialistii PE FOCsa puna la dispozitia clientilor servicii si produse de calitate, intr-un mod cat mai facil. Mai mult, interfata noului site face o mare diferenta in modul in care acestia sunt perceputi de catre vizitatori, dispunand de un continut actualizat si adaptat celor mai recente tendinte din lumea digitala!

Demonstreaza-ti singur cat de rapid si usor este sa achizitionezi semineu rustic de vis sau oricare alt dispozitiv pe siteul pefoc.ro, intregul proces necesitand nu mai mult de 2 click-uri care te vor conduce spre accesoriile dorite sau spre un meserias care sa iti ofere indrumarea de care ai nevoie indiferent de orasul in care locuiesti!