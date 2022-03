Mitichi Preda se prezintă ca fiind „un băiat din Apoldu de Jos care, în urmă cu 15 ani, avea un gând măreț”, și anume să facă lucruri însemnate. Și a reușit. Datorită proiectului dezvoltat de el, Sibiul devine, an de an, capitala mondială a modei. Mitichi Preda a vorbit la Podcastu’ lui Pope despre începuturile Feeric Fashion Week și despre cum a luat amploare evenimentul organizat pentru prima oară în anul 2008.

Sibianul Mitichi Preda spune că a fost mereu atras de tot ceea ce înseamnă artă: fotografie, desen, muzică. A reușit să le îmbine pe toate în publicitate și, mai apoi, în industria modei. Feeric Fashion Week a luat naștere în anul 2008, atunci când s-a decis că vrea să facă în Sibiu un show de modă. Deși credea că nu va fi un proiect atât de măreț, succesul a fost extraordinar de mare. În anii ce au urmat, a continuat să inoveze, punând astăzi Sibiul pe buzele celor cu vechime în industrie.

„În 2005, începusem să fac fotografie, a fost o chestie dezvoltată natural. Îmi plăcerea mult publicitatea, găseam un domeniu pe care puteam îmbina plăcerile mele pentru muzică, artă, căci nu eram practicant deosebit al niciuneia dintre ele, în afara faptului că eram lăutar în Apoldu de Jos și mai desenam pe câmp peisaje. Îmi plăcea muzica, arta, pictura, imaginea, iar publicitatea era un loc unde ele ar putea deveni utile material. (…) Am început să fac fotografie și mi-am dezvoltat informațiile pentru a face treabă în domeniu și aveam clienți din domeniul modei. Am început să lucrez cu modele, apoi mi-am creat o agenție de modele. Așa am descoperit cât de vastă și plăcută poate fi industria modei. Așa a venit ideea să fac un show de modă, asta fiind în 2008. Prima seară de Feeric – Feeric Fashion Show, un fel de episod pilot. Am chemat prieteni, colaboratori, iar în Piața Mică s-au strâns o mulțime de oameni. A fost un eveniment reușit. (…) Tot timpul este loc de inovație și de spectacol mai mult. Eu mă autoprovoc să fac lucrurile și mai bine. Niciodată nu m-am gândit să renunțat la Feeric, pentru că este un proiect bine consolidat, iar faptul că a ajuns apreciat la nivel internațional, mult peste proiecte cu vechime din această parte a Europei, m-a determinat să-l continui și să-l ridic. (…) Oamenii au interes să vadă un proiect pe care îl cunosc, dar despre care știu că va aduce ceva nou. Primele trei ediții le-am făcut din fonduri proprii, m-am împrumutat de la prietenii. Prima ediție era la începuturile crizei financiare, dar am avut parteneriate aranjate din 2007. În 2008, în toamnă, se anunța criza financiară. Apoi, în 2009, ne-a lovit, când făceam a doua ediție. M-am împrumutat de la prieteni. Pe urmă am început să capăt experiență în ceea ce privește organizarea și eficientizarea costurilor, iar în 2012 am primit pentru prima dată finanțare de la primărie prin Agenda Culturală. Am fost susținut apoi an de an, pentru că bugetul de la primărie era un boost. Lucrurile s-au schimbat, arată tot mai bine, am atras interes internațional de la cel mai mare nivel. (…) Dacă oamenii știu ce înseamnă săptămâna modei de la Paris, Milano, Roma – noi suntem prezenți acolo din 2015”, a spus Mitichi Preda.

„Mitichi Preda este un băiat de la Apoldu de Jos care a avut, în urmă cu 15 ani, un gând: să facă lucruri însemnate”, așa se descrie sibianul care vorbește despre Feeric ca fiind copilul său de suflet, un proiect de seamă pe care a reușit să-l dezvolte de la an la an. „Din Feeric am derivat și am făcut multe alte proiecte conexe modei”, a precizat acesta.

Urmărește mai jos integral noul episod din Podcastu‘ lui Pope: