Drumul care leagă municipiul Sibiu de stațiunea Păltiniș este parțial acoperit cu zăpadă. Drumarii au intervenit în zonă.

În zonă s-a intervenit cu două utilaje, mai exact o autobasculantă cu lamă și RMA, și un buldoexcavator cu plug.

Până la redactarea acestui articol, drumarii au folosit 6,98 tone de material antiderapant.

”Deoarece in acest moment circulatia se desfasoara in conditii de iarna rugam participantii la trafic sa circule cu atentie sporita, in special pe sectoarele de drum unde se afla utilajele de interventie si de asemenea recomandam ca masinile sa fie echipate corespunzator.” spun reprezentanții Drumuri și Poduri Sibiu.