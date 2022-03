Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a câștigat o finanțare de peste 6,6 milioane de lei de la ​Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării cu un proiect cu care și propune dezvoltarea celor patru domenii principale, respectiv Științe fizice și inginerești, Științe ale vieții, Științe sociale și economice, Științe umaniste și arte.

​Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează o dată la trei ani competiția „Proiecte de Finanțare a Excelenței în Cercetare, Dezvoltare, Inovare” (PFE-CDI), care recunoaște și recompensează realizările și proiectele de dezvoltare ale universităților de stat și institutelor naționale de cercetare-dezvoltare.

​În cadrul competiției 2021, la care s-au înscris 47 de instituții românești de cercetare (dintre care 29 de institute de cercetare și doar 18 din cele 54 de universități publice), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a obținut 93,17 puncte pentru proiectul „Dezvoltarea de tehnologii noi și emergente în contextul stimulării cercetării de excelență în ULBS”. Proiectul denumit pe scurt TEHNE este condus de rectorul ULBS, prof. univ. dr. Sorin Radu. Finanțarea are o valoare de 6.634.000 lei.

„Inițiativa de a participa la competiție a venit din preocuparea constantă a universității noastre de a atinge excelența în cercetare și, totodată, de a valida acest efort de către toate instanțele relevante, precum agențiile de specialitate de la nivel național. În acest sens, deschiderea de către Ministerul Cercetării a unei linii speciale dedicate cercetării de excelență – „Proiecte de Finanțare a Excelenței în Cercetare, Dezvoltare, Inovare” – a reprezentat pentru noi o ocazie ideală pentru a ne verifica forțele și a ne confirma realizările. Prin urmare, am depus un proiect intitulat „Dezvoltarea de tehnologii noi și emergente în contextul stimulării cercetării de excelență în ULBS (TEHNE), care a concurat în secțiunea cea mai disputată și mai inovativă a competiției: „Tehnologii noi și emergente”a menționat Sorin Radu, rectorul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu.

Competiție strânsă

Competiția de finanțare a excelenței are un caracter aparte, în sensul că ea nu trebuie redusă la simplul rezultat „admis” vs. „respins” (deși au existat și proiecte respinse!), ci ar trebui văzut cât de aproape s-a situat fiecare instituție înscrisă în competiție față de maximul de 100 de puncte. Înainte de toate, este bine să precizăm că din cele 54 de universități de stat din România doar o treime (adică 18) s-au încumetat să aplice, la care s-au adăugat încă 29 de institute de cercetare. Între aceste 47 de instituții, ULBS s-a clasat pe locul 10 în clasamentul global al competiției și pe locul 7 în clasamentul universităților. Obținând 93,17 puncte, am arătat că ne aflăm valoric în aceeași categorie cu universitățile românești de tradiție.

În ce se investesc banii

Proiectul TEHNE este structurat în patru proiecte componente, care corespund celor patru domenii strategice de cercetare din cadrul ULBS: Științe fizice și inginerești, Științe ale vieții, Științe sociale și economice, Științe umaniste și arte.

„Este, de altfel, aceeași structură cvadripartită pe baza căreia am gândit și Institutul de Studii și Cercetări Interdisciplinare al ULBS, pe care l-am înființat de curând. Revenind la proiectele componente, ele vor desfășura activități, precum recrutarea de tineri cercetători cu potențialul de a atinge excelența, mobilități academice naționale și internaționale, îmbunătățirea infrastructurii de cercetare a ULBS, organizarea și participarea la manifestări științifice și, nu în ultimul rând, diseminarea rezultatelor cercetării în publicații internaționale de prestigiu.” precizează totodată prof. univ. dr. Sorin Radu, director de proiect.

Componența echipei

Echipa proiectului are un caracter interdisciplinar și cuprinde 44 de cercetători aflați în diverse stadii ale carierei. Dintre aceștia, cel puțin 16 vor fi tineri cercetători care se vor forma în cadrul proiectului. Totodată, s-a încercat să fie reprezentate cât mai multe dintre facultățile și centrele de cercetare în echipa proiectului. Coordonatorii proiectelor componente sunt: prof. univ. dr. Mihaela Herciu, conf. univ. dr. Simina Terian-Dan, prof. univ. dr. Gabriel Racz și conf. univ. dr. Radu Fleacă.

Noi am încercat să creăm o echipă care să fie cât mai reprezentativă pentru domeniile din universitate. A fost o provocare pentru că universitatea are peste 50 de domenii de licență și este imposibil să scrii un proiect de cercetare care să unifice toate aceste domenii. Astfel, am mers pe încurajarea excelenței, noi am ales să scriem un proiect în această competiție care să cultive bunele rezultate obținute de anumiți colegi în diferite domenii.

„Demararea proiectelor a început deja pe data de 3 ianuarie 2022. Ne propunem ca, pe măsură ce vom atinge rezultatele concrete pe care le avem în vedere, să ținem la curent comunitatea academică și publicul larg cu privire la evoluția proiectului-cadru.”

Fonduri europene pentru studenții întreprinzători

Pe fonduri europene, ULBS a mai câștigat un proiect de antreprenoriat pentru studenți ce constă în acordarea de granturi pentru înființare sau constituire de firme. ”Vom finanța aproximativ 26 de firme în funcție de numărul de angajați cu granturi de la 40.000 la 100.000 euro. Pentru studentul aflat în ultimul an, dacă are o idee de afaceri, trece prin aceste cursuri de formare și la final participă la o competiție în urma căreia poate fi selectat și va putea primi finanțări. În prezent proiectul InotechStudent este finanțat din fonduri europene. Sunt doar 18 universități în România în acest moment care au prins astfel de proiecte din 85.” precizează rectorul ULBS, Sorin Radu.