Se știe că pisicilor le place să intre în cutii. Este destul să apară o cutie în apropierea lor că nu pot rezista tentației și vor intra în ea. E o tentație irezistibilă pe care o împărtășesc majoritatea felinelor domestice. Motivul din spatele acestui comportament curios și amuzant în același timp rămâne un mister, deși știința și-a propus în repetate rânduri să-l rezolve. Care este motivul pentru care pisicilor le plac atât de mult cutiile?

Cercetări recente sugerează că de fapt comportamentul lor vine dintr-o reacție bazică. O formă de confort și siguranță pe care spațiul mic dintr-o cutie îl oferă. Acest sentiment de confort este crucial în special în situațiile stresante, cum ar fi atunci când o pisică fără stăpân intră pentru prima dată în noua sa casă.

Într-o lucrare din 2019 publicată în revista „PLOS One”, oamenii de știință olandezi au remarcat capacitatea crucială de reducere a nivelului de stres al pisicilor care tocmai ajunseseră la un adăpost pentru animale., odată intrate în cutie. Cercetătorii au măsurat nivelul de stres al pisicilor folosind Cat-Stress-Score, o metodă non-invazivă care evaluează nivelul de stres al pisicilor pe baza posturii, comportamentului vocal și a nivelului de activitate. Astfel, ei au observat că pisicile care aveau o cutie în care să se adăpostească s-au adaptat mult mai devreme la noua lor viață (după două zile), în timp ce cele care nu aveau un acces la o cutie au avut nevoie de mai mult timp, aproximativ nouă zile. În plus, pisicile care nu aveau o cutie la indemînă, și-au răsturnat cutiile cu nisip pentru a se ascunde sub ele, arătând astfel nevoia de a se adăposti.

Nu este singurul studiu care a aprofundat relația dintre pisici și cutii Anul trecut, un grup condus de Gabriella Smith, doctorand în cunoașterea animalelor comparative la Universitatea de Medicină Veterinară, Viena, a publicat o lucrare în revista „Applied Animal Behavior Science” care investighează dacă tridimensionalitatea cutiilor era foarte importantă pentru animale de companie. A făcut un experiment în care a fost desenată o cutie folosind efectul optic Kanizsa, prin care se creează iluzia unei figuri geometrice. Pisicile au preferat să intre și în acest spațiu bidimensional.

De unde acest comportament?

Deci, cum le ajutăp acest comportament pe pisici? O teorie este le ajută să evite situațiile periculoase. „Asta ar avea sens din punct de vedere evolutiv pentru că nu vrei să te lovești de lucruri; nu vrei să cazi de pe o stâncă, vrei să înțelegi când două lucruri au intensități diferite de culoare”, explică Smith.

O altă posibilă explicație, care însă nu a fost dovedită științific, este că pisicilor le plac cutiile pentru că sunt prădători care folosesc tehnica de ambuscadă. La urma urmei, așa cum poate atesta orice proprietar de pisică, pisicilor de casă le place să folosească cutii, colțuri și aproape orice suprafață ridicată pentru a se ascunde înainte de a se arunca asupra unei jucării sau la picioarele unui om.

Pisicile de casă nu sunt singurele feline care iubesc cutiile: pumelor, leii și tigrii s-a descoperit că le place să se joace cu cutii.