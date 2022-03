Traseul în plan are lungimea de 68,05 km, și este împărțit în 4 tronsoane:

Tronsonul 1 – km 0+000 – km 14+253 (lungime = 14.253 km) Boița (Autostrada Sibiu-Pitești) și Avrig-Mârșa (DJ105G);

Tronsonul 2 – km 14+253 – km 34+175 (lungime = 19.922 km) Avrig- Mârșa (DJ105G) și Arpașu de Jos (DN1);

Tronsonul 3 – km 34+175 – km 51+785 (lungime = 17.610 km) Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ 105B)

Tronsonul 4 – km 51+785 – km 68+050 (lungime = 16.265 km) Sâmbăta de Sus (DJ 105B) – Municipiul Făgăraș / Drum de legătură cu DN1.

Pe traseul Autostrăzii Sibiu – Făgăraș sunt prevăzute 7 noduri rutiere, respectiv:

1. Nod rutier Boița – km 0+000, la intersecția cu Autostrada A1 Sibiu – Pitești (km 53+000), este de tip A, are prevăzute 9 bretele de legătură;

2. Nod rutier cu Avrig – km 14+129, la intersecția cu DJ 105G, este de tip B, se amenajează tip ,,semitreflă”, are 4 bretele de legătură și 2 girații la DJ 105G;

3. Nod rutier Arpașu – km 34+170, la intersecția cu DN1, este de tip B, se amenajează tip ,,semitreflă’’, are 4 bretele de legătură și 2 girații la DN1;

4. Nod rutier Victoria– km 41+500, la intersecția cu DJ 105C, este de tip B, este un nod parțial care asigură doar relații de acces pe autostradă prin intermediul bretelelor Ucea de Sus – Făgăraș și Ucea de Jos – Corbi – Sibiu;

5. Nod rutier Sâmbăta – km 51+780, la intersecția cu DJ 105B este de tip B, se amenajează tip ,,semitreflă ’’, are 4 bretele de legătură și 2 girații la DJ 105B;

6. Nod rutier Ileni – km 67+280, la intersecția cu DJ 104B, este de tip B, se amenajează tip ,,semitreflă’’, are 4 bretele de legătură și 2 girații la DJ 104B.

7. Nod rutier Făgăraș – km 4+900 pe drumul de legătură, la intersecția cu DN 1, este de tip B, se amenajează tip „trompetă”, are 4 bretele de legătură.

Lucrări poduri și pasaje

Durata de viață a podurilsor și pasajelor este de 100 de ani. Sunt prevăzsiute 102 structuri pe și peste autostradă.

Dotări ale autostrăzii

Sunt prevăzute două Centre de Întreținere și Coordonare, primul adiacent Nodului rutier Avrig, la km 14+400, al doilea adiacent Nodului rutier Sâmbăta, la km 51+800 unde este prevăzut și Centrul de Monitorizare și Informare.

Centrul de Întreținere și Coordonare se amplasează astfel încât să se administreze maxim 30 de km de autostradă. Pentru a fi îndeplinită această condiție s-a propus un Punct de Sprijin adiacent nodului rutier Arpașu, la km 33+400.

Spații de servicii

Pentru Autostrada Sibiu – Făgăraș sunt prevăzute 4 spații pentru servicii, respectiv:

– 2 spații de tip S3 cu o suprafață de aproximativ 30.000 mp, la km 8+550;

– 2 spații de tip S1 cu o suprafață de aproximativ 15.500 mp, la km 38+800.

Sistem de protecţie împotriva zăpezii

Sunt propuse patru zone cu perdele antiînzăpezire pe ambele părți ale autostrăzii între km 3+500 – km 3+700, km 16+284 – km16+444, km 23+900 – km 24+110, km 29+553 – km 29+953, pe o lungime totală de 970 m.

Mutări şi protejări de instalaţii

Vor fi relocate/protejate rețelele identificate pe traseul autostrăzii de tipul: rețele electrice de joasa și medie tensiune; rețele electrice de înaltă tensiune 110 kV; rețetele de distribuție gaze naturale; rețele electrice de înaltă tensiune 400 kV; rețele transport gaze naturale TRANSGAZ; rețele de apă și canalizare; rețele și canale de irigații; rețele de telecomunicații, drumuri locale.

Valoarea totală a investiției se ridică la 8,4 miliarde de lei inclusiv TVA, din care costul construcției reprezintă 7,1 miliarde de lei inclusiv TVA, potrivit anexei actului normativ.

Pe 7 februarie 2022, Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu a emis acord de mediu pentru Autostrada Sibiu – Făgăraș. Lungimea totală a traseului va fi de 68,05 kilometri și va fi împărțită în patru tronsoane. De asemenea, noua șosea de mare viteză va fi conectată la DN1 cu un drum de legătură de 5,65 kilometri.