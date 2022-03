Stocul de iod este insuficient și s-a luat legătura cu producătorii de medicamente din țară pentru a se asigura stoc. În același timp, premierul Nicolae Ciucă a spus că nu crede că se va ajunge la un atac nuclear.

„În momentul de față, din toate datele și informațiile pe care le avem, nu putem spune că Rusia intenționează să atace Alianța Nord Atlantică sau că Rusia intenționează să atace țara noastră. În acest moment, toate datele și informațiile pe care le avem ne conduc la concluzia că Rusia dorește să-și rezolve așa-zisa problemă pe care o are – încă o dată – nejustificată cu Ucraina și își continuă acțiunile militare în Ucraina”, a spus, duminică seara, premierul României, Nicolae Ciucă, la Digi 24.

Ciucă a fost întrebat despre amenințarea nucleară și cât de în siguranță sunt românii în fața unei astfel de amenințări transmise de Rusia, iar prim-ministrul a spus că este de părere că demersul Rusiei este „o retorică de descurajare”.

„Eu am învățat că aceste capabilități nucleare au fost constituite nu pentru a fi întrebuințate, ci să joace un rol de descurajare. În momentul de față, putem să considerăm demersul pe care l-a făcut Rusia ca o retorică de descurajare, specifică situației de război în care se găsesc. Altfel, vă pot spune cu toată tăria mea, că nu cred că se va ajunge la o astfel de situație și nici măcar accidental nu trebuie să se ajungă la o astfel de situație”, a spus premierul.

De altfel, România a luat imediat măsuri, pentru că „în situația în care doar a rostit-o”, datoria României este aceea de a lua măsuri de precauție.

„În momentul în care a existat inclusiv posibilitatea unui accident la centralele nucleare și la cea de la Cernobîl și chiar de la Zaporizhzhya, am fost permanent în contact cu Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare. La rândul lor au fost în contact cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică și se monitorizează și se verifică permanent nivelul de radiații. Până în acest moment nu există depășiri ale nivelului de radiație. Ca atare, revenind la ceea ce trebuie să facă guvernul. Guvernul este în măsură să ia măsurile care se pretează pentru o astfel de situație, măsuri – încă o dată – de precauție, astfel încât să putem să venim și să reacționăm într-o prezumtivă situație de acest fel”, a răspuns Nicolae Ciucă.

Întrebat despre preocuparea românilor de a-și face stoc de iod, premierul a spus că în momentul de față există un anumit număr de pastile de iod, dar insificient.

„El este insuficient (stocul de pastile de iod – n.r.), motiv pentru care la nivelul Ministerului Sănătății s-a luat legătura cu producătorii noștri de medicamente, astfel încât în regim de urgență să poată să producă astfel de pastile”, a mai spus Ciucă.

Momentan lipsește substanța activă de care este nevoie și trebuie adusă în țară ca să poată să trece imediat la producție.

Nicolae Ciucă nu a putut oferi, însă, un răspuns cu privire la momentul în care pastilele de iod ar putea ajunge pentru toată populația.

Pilula de iod trebuie administrată într-o fereastră cuprinsă între 2 și 6 ore de când norul radioactiv ar veni deasupra României.