Ne arătăm prețuirea față de femei, în fiecare an, în 8 martie. Aceasta este ziua în care le apreciem, le mulțumim pentru că există și, prin daruri și cuvinte frumoase, le arătăm cât înseamnă pentru noi. Întreaga luna martie este, practic, despre sexul frumos. De mult ori însă, după această lună, mulți uită să le prețuiască. Un raport tragic al poliției arată că, anul trecut, sute de femei au fost agresate, bătute, supuse unor chinuri extreme, și au cerut astfel ordine de protecție. Unele dintre ele nu au reușit să supraviețuiască, fiind omorâte de cei care le promiteau iubirea. Au existat și cazuri în care învingătoarele au reușit să scape de agresori, iar aceste femei și-au spus poveștile.

Anul 2021 a adus tristețe în sânul multor familii din județul Sibiu. A fost un an pe care mulți nu îl vor uita, iar asta din cauza crimelor teribile ce s-au petrecut în oraș, dar și în localitățile din împrejurimi. În luna februarie a anului trecut au avut loc trei astfel de atrocități, iar în două cazuri a fost vorba despre femei ucise.

Femeie omorâtă la Mediaș după 50 de ani de căsătorie

Cincizeci de ani de relație s-au încheiat într-o baltă de sânge la Mediaș. Un bărbat în vârstă de 88 de ani și-a lovit soția, în vârstă de 90 de ani, cu o rangă în cap după care i-a tăiat beregata cu un cuțit. Totul s-a întâmplat în toiul nopții, criminalul mărturisind ulterior că a fost „turbat de nervi” din cauza femeii cu care a împărțit atâția ani casa.

Din motivarea instanței reiese că în ultimul timp, între cei doi bătrâni existau certuri legate de împărțirea casei. În fața instanței bărbatul a declarat că femeia, în ultimii 20 de ani de viață, a fost bolnavă, iar el a îngrijit-o zilnic. În noaptea de 8 spre 9 februarie, bărbatul s-a trezit în jurul orei 03.00, pentru a o ajuta pe femeie să se schimbe, fiindcă era transpirată. Atunci, pe fondul unor discuții aprinse, bărbatul s-a enervat că soția era nervoasă și înjura. În acel moment, într-un acces de furie, Ioan Roșian a pus mâna pe o rangă și a lovit-o pe femeie de 3-4 ori în zona capului. Apoi a pus mâna pe un cuțit și i-a tăiat beregata, se arată în motivarea Tribunalului Sibiu. După crima comisă, bărbatul a fost reținut de oamenii legii și arestat preventiv.

Crima de Ziua îndrăgostiților – Un băiețel a rămas fără mamă

Ziua Îndrăgostiților este o zi cu o mare însemnătate, în care cuplurile își dovedesc iubirea. Însă anul trecut, în 14 februarie, Viorel D. și-a omorât fosta concubină. Diana a fost ucisă cu bestialitate de agresorul care a intrat peste ea în casă. Acesta a luat un cuțit și i-a aplicat 17 lovituri în zona gâtului și alte două în zona inimii. La ceva timp după ce i-a luat viața, bărbatul s-a urcat în mașină și a condus până la Deva, orașul lui natal, acolo unde, la presiunile fratelui său, a mers la poliție și și-a recunoscut fapta.

Povestea a fost mult mai tulburătoare de atât. În puținul timp în care au format un cuplu, viața Dianei a fost un calvar. Acestea sunt spusele mamei tinerei, care a mărturisit detalii șocante din trecutul celor doi. Criminalul era gelos, posesiv și violent. O bătea pe Diana și nu de puține ori a urmărit-o, fiindcă voia să o controleze la fiecare pas. Atunci când ea a hotărât să se despartă, lucrurile s-au înrăutățit. Bărbatul era orbit de gelozie, așa că a montat chiar și camere de supraveghere din balconul lui care să bată către intrarea în blocul femeii, pentru a vedea când vine acasă. Mai mult, acesta o teroriza și o hărțuia prin mesaje. A încercat să pună în pericol și viețile membrilor familiei ei.

Femeia reușise să obțină mai multe ordine de protecție împotriva agresorului, însă acele simple hârtii nu i-au fost de ajutor. Într-un final, s-a ajuns la crimă. Fata a fost ucisă în apartamentul ei din Cartierul Arhitecților din Cisnădie.

Violența domestică – Tot mai multe ordine de protecție în Sibiu

Fenomenul violenței domestice devine din ce în ce mai îngrijorător în județul Sibiu. Statisticile din ultimul trimestru al anului trecut întocmite de polițiști nu arată deloc bine. Potrivit datelor acestora, au crescut atât apelurile la 112 prin care femei agresate cereau ajutorul și, în consecință, și numărul ordinelor de protecție provizorii emise de polițiști și apoi al celor emise de judecători.

În trimestrul al III-lea al anului trecut, polițiștii sibieni au intervenit în 845 de cazuri de violență domestică, majoritatea fiind semnalate prin apel la 112. În 189 de cazuri polițiștii au stabilit că este vorba despre un risc iminent, fiind emise 158 de ordine de protecție provizorii, iar in 31 de cazuri victima a refuzat emiterea acestuia. În trimestrul al III-lea al aceluiași an, polițiștii sibieni au emis cu 21 mai multe ordine de protecție provizorii față de aceeași perioadă a anului 2020. Astfel, numărul acestora a crescut de la 137 la 158. Dintre acestea 94 au fost in mediul urban si 64 în mediul rural. Dintre acestea, 78 au fost transformate în ordine de protecție de către judecători.

Ineficiența legii duce la teroare -Mărturii cutremurătoare ale femeilor hărțuite

Câteva dintre cazurile de violență domestică au fost mediatizate, iar multe femei au putut să-și spună povestea, strigând după ajutor. Este și cazul unei mame tinere din Sibiu. Ileana a fost nevoită, anul trecut, să fugă de acasă, împreună cu cei doi copii, pentru a se ascunde de fostul iubit, care o terorizează de mai bine de un an și jumătate. Cu trei ordine de protecție încălcate, fără repercusiuni pentru agresor, femeia se teme că va sfârși ucisă. Poliția îi cere victimei să facă sesizări, dacă vrea protecție. Asociația Luthelo care ajută victimele violenței domestice i-a sărit în ajutor.

Povestea Anei, o femeie care a vorbit cu redactorul Ora de Sibiu, este extrem de cutremurătoare. Și ea este amenințată, și ea este hărțuită, și ea a fost bătută, chiar și cu ordin de protecție valabil. A fost însă cea mai aproape de un final tragic. În luna martie a anului 2020, fostul soț a lovit-o în plină stradă, până a lăsat-o inconștientă. De față a fost și băiatul lor care atunci avea 9 ani. „Ne-am întâlnit pentru a-i da copilul, era weekend-ul în care trebuia sa îl vadă. Dintr-o dată s-a năpustit peste mine, m-a lovit cu pumnii, cu picioarele. Am leșinat și am ajuns la spital. Atunci am depus o plângere la poliție. În total am cinci ordine de protecție încălcate. La fiecare ordin am avut depuse trei, patru plângeri pentru că le-a încălcat. Îmi trimitea și 200 de mesaje pe zi, nu exagerez. Mă sună, îmi trimite mesaje prin cunoscuți, pe facebook, prin orice mijloc. După incident, în iulie am primit un alt ordin, de data asta și pentru copil, pentru că asistase la violențe. Înainte instanța nu mi-a dat și pentru copil. Apoi, în urma plângerilor depuse de-a lungul timpului și pentru că a încălcat ordinele a fost condamnat la un an și 6 luni, dar cu suspendare”, spune Ana.

Femeie bătută de soț – Poliția a intervenit

O femeie a fost transportată la spital, la finalul lunii august a anului trecut, după ce soțul ei a bătut-o. A fost nevoie și de intervenția polițiștilor, care au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva individului violent. „La data de 22 august, în jurul orei 21,45, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig au fost solicitați să intervină într-un imobil de pe raza orașului, unde un bărbat își agresa soția. La adresa indicată, polițiștii au identificat o femeie în vârstă de 38 de ani care a declarat că fusese lovită de către soțul ei, un bărbat în vârstă de 47 de ani”, spuneau pe atunci reprezentații IPJ Sibiu.

Sibiancă bătută de un vecin din sat

O femeie în vârstă de 57 de ani din satul Rod a fost bătută la finalul lunii decembrie a anului trecut de către un bărbat care a intrat peste ea în casă. Femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital. Vecinii au declarat atunci că sunt și ei terifiați, motiv pentru care au sărit în ajutorul sibiencei pentru ca astfel de întâmplări să fie evitate. (Toată știrea poate fi citită AICI)

Din nefericire însă, exemplele de astfel de povești cutremurătoare pot continua. Lista cazurilor în care femeilor au fost agresate, bătute, hărțuite și chiar omorâte de parteneri este lungă. Atunci când vedem o știre despre o femeie ucisă de fostul iubit sau de soț ne îngrozim. Însă multe femei trăiesc această realitate. Adorm cu teama că ele ar putea fi următoarele victime. De multe ori se aduce în discuție utilitatea ordinelor de protecție, care, în ochii agresorilor, sunt simple hârtii. S-a ridicat problema acestora în repetate rânduri, iar victimele violenței domestice demonstrează că, chiar dacă le aveau, tot au fost încălcate.