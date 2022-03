Maria Ganga s-a născut în Agnita în urmă cu 32 de ani. Tânăra a fost adoptată de la o vârstă fragedă, iar acum își dorește să își cunoască părinții naturali.

Maria a început căutările în urmă cu un an prin intermediul paginii de Facebook The never forgotten Romanian children/Copiii niciodată uitați ai României. Fiindcă pe atunci nu avea foarte multe informații despre familia ei naturală, nu a reușit să ajungă la rudele ei. Astăzi încearcă din nou. Tânăra și-a spus povestea, în speranța că își va întâlni părinții.

„Acum revin cu mai multe informații, în speranța de a găsi în sfârșit răspunsurile căutate. Din documentele mele de adopție, reiese că numele meu la naștere a fost GANGA MARIA, născută pe 17 iulie 1990, în localitatea AGNITA, Județul SIBIU. Numele mamei mele biologice era ZAMACAU MIOARA DORINA și al tatălui, GANGA DUMITRU. Mulțumesc tuturor pentru orice ajutor și susținerea acordată. Visul meu a fost întotdeauna cunoașterea rădăcinilor românești”, a spus tânăra.

Sursa: Facebook/The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României