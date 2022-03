De 8 martie se discută despre femei mai mult poate ca în alte zile. Li se oferă flori și li se urează ”La mulți ani!”. Ne place, fie că suntem femei sau bărbați, atunci când vedem o femeie cu încredere în sine, o femeie care pășește apăsat, cu capul ridicat, o femeie care zâmbește și împarte bucurie în jur. Și despre aceste lucruri este vorba atunci când vine în discuție feminitatea. Din ce în ce mai mult sibiencele devin conștiente de puterea lor, de forța lor interioară, asta în ciuda educației restrictive care încă mai domină societatea. Și devin conștiente de aceste lucruri în fiecare zi, nu doar de 8 martie.

Ceea ce simți, atragi

Cristina are 42 de ani. De ceva timp a început să se pună pe primul plan, să își analizeze sentimentele, emoțiile. Ți-a dat seama că îi lipsește încrederea în sine, iar de aici pleacă micile probleme din familie. ”Femeia este cea care duce familia mai departe. Nu este un clișeu ceea ce se spune: că dacă femeia, mama, nu este ok, nici familia, copiii nu sunt ok. De la femeie pleacă bunăstarea celor din jur, de zâmbetul ei și de starea e de bine depind zâmbetele celor din jurul ei. Eu nu am fost conștientă de aceste lucruri. Dar când le-am înțeles și am început să lucrez cu mine, să descopăr lucruri, să îmi deblochez emoții, am redevenit femeie”, spune Cristina.

Sibianca spune că redescoperirea nu e ușoară, dar e necesară. ”Acest proces nu e ușor. Nu e ușor să lucrezi cu tine, să schimbi ceea ce ai fost învățată, să înveți efectiv să simți altfel. Pentru că până la un moment dat te compari, nu înțelegi de ce alta poate și tu nu, de ce alteia îi e bine și ție nu. Dar, ce simți, asta atragi. Iar în puterea femeii stă să schimbe asta. Să își schimbe gândirea și atitudinea pentru a-i fi bine ei și celor dragi. Și asta înseamnă să fii femeie, spune Cristina.

Am găsit în mine puterea

La cei 35 de ani ai săi, Janina spune că în sfârșit a aflat cine este femeia din ea: ”Am conștientizat că în mine este puterea de a fi eu, încrederea în mine e tot acolo, resursele de a merge mai departe le am tot în interior. Dezvoltarea personală m-a adus aici, am aflat că feminitatea există, că trebuie doar să o regăsesc, că femeia din mine poate muta munții, că am resursele necesare să fac orice îmi propun. Chiar dacă sună poate a duritate, eu cred că și aceste lucruri înseamnă feminitate. Și pe băiețelul meu încerc să îl învăț aceste lucruri, să îi vorbesc despre cum e frumos să se comporte cu femeile, cum să își arate respectul”, spune Janina.

Suntem învățate că e rușinos să fii feminină

E greșit poate să spunem că femeia e bine să fie femeie. Mai corect e poate femeia e bine să fie feminină. Asta înseamnă să se regăsească, să se iubească, să aibă încredere în ea. Societatea nu ne-a învățat asta, educația din familia care la rândul ei a trăit fără aceste concepte la fel, ne-a învățat chiar contrariul. Dar, din ce în ce mai multe sibience, cu ajutorul dezvoltării persoanele, se redescoperă și înlătură rușinea cu care au fost învățate să se privească. ”De mici suntem învățate să ne fie rușine de feminitatea noastră, să o neglijăm, să o ascundem, când de fapt acesta este atuu-ul nostru. Femeia trebuie să se iubească întâi pe sine pentru ca apoi să îi iubească pe ceilalți, să le împartă zâmbete, bunătate și energie bună. Acesta este unul din rolurile importante ale femeii. Este necesar să înlăturăm barierele care ne sunt impuse de societate, să luptăm cu convingerile de fapt inoculate, să ne eliberăm de lanțurile invizibile. Și atunci ne arătăm adevărata putere, aceea de a fi femei”, spune Monica Collot, trainer de dezvoltare personală.