Lovitura aeriană a lovit o clădire cu apartamente din orașul Sumî aflat în nord-estul Ucrainei. Atacul a avut loc în noaptea de luni spre marți, au anunțat serviciile de urgență din Ucraina.

Doi copii se află printre cei decedați, mai spun serviciile citate.

Ministrul de Interne din Ucraina a spus că atacul a vizat o clădire cu apartamente. O femeie rănită a fost salvată dintre ruine.

Totodată, reprezentanții armatei ucrainene îi acuză pe militarii ruși că fac din ce în ce mai multe jafuri și încalcă frecvent drepturile omului, potrivit Sky News.

Trupele rusești sunt „demoralizate”, fac numeroase jafuri și încalcă regulile care se aplică în timpul unui conflict militar, susțin reprezentanții forțelor armate din Ucraina.

O actualizare a informațiilor din zona de conflict arată că ritmul în care avansează trupele din Rusia a scăzut semnificativ.

În teritoriile deja ocupate de ruși, ucrainenii au reclamat furturi, violențe împotriva localnicilor și oameni dați afară din casele lor.

Rescuers in #Sumy eliminated the aftermath of a nighttime air strike on the city.

The bodies of civilians were pulled out from under the rubble of houses – 9 people were killed, including two children. pic.twitter.com/zKeOJZoB9O

— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022