Prețul carburanților crește de la o zi la alta, astfel că un litru de benzină sau de motorină a ajuns să coste peste 8 lei. Este criză la stațiile peco, iar șoferii sunt din ce în ce mai afectați. În acest context, este de așteptat să se scumpească și unele servicii de transport. Firmele de taxi din municipiul Sibiu nu vor majora deocamdată prețurile, iar asta fiindcă cererea din partea clienților oricum nu este foarte mare.

Benzina și motorina se scumpesc, alimentele la fel și se pare că și diferite servicii vor avea prețuri mărite. Deși prețul carburanților trece de opt lei per litru la multe stații peco din oraș, firmele de taxi nu vor scumpi tarifele. Lumea abia acum începe să se dezmorțească și, odată cu încetarea tuturor resctricțiilor, este de așteptat ca oamenii să circule mai mult. În acest context, taximetriștii speră să aibă mai mulți clienți decât în ultima perioadă, deoarece acum cererea nu este foarte mare.

„Nu ne-am gândit să majorăm tarifele, fiindcă oricum nu e cerere. Chiar dacă nu mai sunt restricții, nu cred că se va schimba ceva. Este prematur să vorbim despre asta. Cert este că prețurile nu se schimbă”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, Doru Săbădașu, patron Taxi 949.

Un alt patron de la o firmă de taxi din oraș spune că speră ca, odată cu încetarea restricțiilor, să revină turiștii în oraș și să aibă solicitări pentru transport din partea lor. Nici acesta nu modifică tarifele.

„Deocamdată nu se pune problema scumpirii tarifului. Fiecare firmă are tariful ei acum. Este adevărat că prețurile au crescut mult și este greu. Dar dacă la noi sunt scumpiri, la alimente sunt scumpiri, toate au prețuri mai mari, atunci de unde să mai vină clienții? Sibiul e un oraș turistic, poate oamenii își vor începe activitățile, se vor deplasa mai mult… Vedem ce va fi. Sperăm să revină lucrurile la normal, până la urmă clientul când are nevoie de noi trebuie să fie transportat undeva unde va cheltui bani. Nu putem să-i luăm bani în plus în perioada asta. Bineînțeles, și la noi este greu, fiindcă trebuie să acoperim cheltuielile. Nu doar prețurile la carburanți au crescut, ci și la asigurări. Noi încercăm să fim în regulă cu clienții, tocmai de aceea nu avem de gând să modificăm prețurile”, spune patronul unei firme de taxi din Sibiu.

Majoritatea firmelor de taxi din municipiul Sibiu au același tarif pentru interior, indiferent că este zi sau noapte, și la multe dintre ele pornirea este aproximativ 3 lei.