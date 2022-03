Națiunile Unite spun că aproape 500 de civili au fost uciși în războiul din Ucraina, dar bilanțul real este probabil mult mai mare. Guvernul ucrainean vorbește despre mii. Cifrele sunt greu de adunat în zonele în care se duc lupte. Unul dintre cele mai puternic bombardate orașe este Harkov, care avea legături istorice și sociale strânse cu Rusia.

Din blocurile și casele reduse la moloz de bombe, la centrul de neurochirurgie ajung micuți cu răni grave produse de schije și gloanțe. Medicii încearcă să-i salveze sub amenințarea constantă a raidurilor, potrivit Digi24.

Serghei Kasianov este tatăl unui copil de opt ani, rănit de o schijă. Schija a intrat prin maxilar și i s-a înfipt în gât, în vârful coloanei vertebrale.

Serghei Kasianov: „Eram cu toții acasă, un obuz ne-a lovit apartamentul și a explodat în interior declanșând un incendiu. Am luat câteva lucruri, acte și, așa cum eram, în pijamale, am scăpat. Și mama mea a avut de suferit, este la terapie intensivă. Are coaste rupte și leziuni la coloană, au tratat-o medicii. Copilul e rănit cel mai grav”.

În partea noastră a orașului nu sunt decât niște afaceri private și două spitale. Nu sunt depozite militare, unități militare, nimic, doar niște livezi, case.

Oleksandr Dihnovski, șeful secției de neurochirurgie pediatrică: „Am operat patru copii cu răni de schije sau de gloanțe. Din păcate, o fetiță a murit. A fost internată în prima noapte în care țara noastră a fost invadată”.

Într-un alt salon sunt doi băieți. Un băiețel care a suferit o rană de glonț la cap și-a recăpătat cunoștința și își revine încet. Un alt băiețel a fost internat. Era într-un bloc care a fost lovit de o rachetă.

Oleksandr Dihnovski: „Operația este foarte complicată din punct de vedere tehnic și acum îl stabilizăm pentru a putea efectua operația”.

Asistentă: „Așa lucrăm în fiecare zi, operăm sub bombardamente”.