FC Hermannstadt a jucat marți seară la Mediaș împotriva lui Universitatea Cluj-Napoca. Sibienii au pierdut scor 0 – 2.

La finalul meciului, tehnicianul Marius Măldărășanu, a menționat faptul ca jocul a fost greu practicabil din cauza zăpezii căute la pauză deasupra gazonului.

”Un meci neașteptat de greu, în sensul că abordarea lor a fost – ținând cont de faptul că au jucat în deplasare – una foarte agresivă. Până la urmă, a fost un meci echilibrat, era și normal, diferența – dacă pot spune așa – în prima repriză au făcut-o fazele fixe. Avem noi, la 0-0, corner, nu marcăm, după care, la primul corner al lor, au marcat primul gol. Cred că ar fi fost un joc frumos în a doua repriză dacă nu ningea de maniera în care a nins, dar pe urmă și adaptarea noastră parcă a fost greoaie, am ieșit foarte greu din apărare, am încercat să construim pe un teren destul de greu… Asta este situația! După aceea, a venit și golul doi, jocul s-a cam terminat acolo. Mai mult de-atât, cred că merită victoria doar datorită agresivității pe care-au avut-o pentru că nu le-au lăsat să jucăm, nu ne-au lăsat să putem dezvolta fazele fixe așa cum ne-am fi dorit. Îi felicit, bravo lor, au câștigat o luptă”, a declarat Măldărășanu.

”În play-off sunt 30 de puncte, se poate întâmpla orice!”

Măldărășanu nu s-a arătat afectat de faptul că echipa sa a pierdut, în urma acestei înfrângeri, locul secund și spune că obiectivul pentru jocul următor, cel de la Timișoara, cu Politehnica, este obligatoriu victoria, pentru a intra în play-off cu un moral bun.

”În afară de Petrolul, care a cam condus campionatul, ca să spun așa, în rest, aici am mai trăit-o, am mai trecut pe locul 3, pe 4, pe urmă am revenit, am fost bărbați în multe momente grele, acum va trebui, la fel, să avem reacție după această înfrângere, mergem la Timișoara și nu există decât un singur rezultat, trebuie să câștigăm neapărat pentru a ne menține în cursa pentru primele două locuri. Sunt foarte multe puncte puse în joc, contează fiecare punct. Mă refeream la aceste două etape, și acasă, cu Clujul, și la Timișoara, pentru că poți avea un moral bun în momentul în care începi play-off-ul. Repet, sunt 30 de puncte puse în joc, se poate întâmpla orice, fiecare echipă din primele șase se poate bate, dacă nu la primul loc, de la locul 2, locul 3 sau 4, astea două locuri, 3 și 4, care dau baraj. Însă, s-a întâmplat anul trecut să câștige o echipă de Liga 2 barajul. Nu înseamnă că le va fi ușor echipelor din prima ligă, dar noi ne dorim să promovăm direct, vom vedea dacă vom reuși”, a adăugat antrenorul echipei FC Hermannstadt, relatează ProSport.