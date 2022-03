Pentru cei cu suflet mare, în cazul cărora a dărui e un mod de viață, criza umanitară prin care trece acum Ucraina e mai ușor de gestionat. Cei de la Rotary Club Sibiu sunt de mai mulți ani în slujba semenilor care au nevoie de sprijiin, așa că adaptarea la situația actuală nu e una dificilă. Cu toate acestea, chiar dacă atenția tuturor se îndreaptă în aceste vremuri în special către ucraineni, sibienii de la Rotary Club nu i-au uitat nici pe cei de aici, care au nevoie de ajutor sau de cei a căror performanță au dorit să o răsplătească. Luni seară, Teatrul „Gong” a fost gazda unui concert menit să ajute atât Fundația „Nicoleta”, ce sprijină persoanele vârstnice și deține o casă de tip familial pentru copiii despărțiți de familie, precum și pe vecinii noștri care, în prezent, își găsesc un nou „acasă” în România.

Un început de săptămână plin de emoție a oferit Clubul Rotary Sibiu, sub sloganul „You’ll never walk alone”. La bine și la greu, Clubul este alături de comunitatea sibiană și, în continuarea misiunii sale, a organizat un eveniment caritabil ce a avut ca scop strângerea de fonduri pentru Fundația „Nicoleta” și refugiații din Ucraina ce ajung pe teritoriul țării noastre. „Fundația noastră a găzduit, săptămâna trecută, aproape 70 de persoane care erau în tranzit, în casă de tip familial, deschisă din decembrie. Nu avem încă copii cazați aici, iar în această perioadă ajutăm refugiații din Ucraina”, a spus Bianca Ursachi, președintele Fundației „Nicoleta”.

Evenimentul, structurat în patru părți și moderat de Eugen Popescu, membru Rotary Club, a cuprins momente artistice susținute de soprana Anca Arnău, alături de invitații acesteia, Ioan Armean și actrița, balerina Andrada Oltean, care a completat concertul prin dans contemporan.

Două absolvente de “Goga”, premiate cu câte 5.000 lei

Luni seară, în cadrul manifestării caritabile, au fost decernate și Premiile de Excelență acordate de Clubul Rotary Sibiu. Gala Premiilor de Excelență este un proiect de suflet al Clubului Rotary și se află, în acest an, la cea de-a XII-a ediție. „An de an, acordăm Premiul de Excelență celor mai buni elevi din județul Sibiu, prin care recunoaștem, promovăm și susținem excelența în educație. În acest an, Clubul Rotary premiază doi absolvenți ai Colegiului „Goga” pentru rezultatele obținute la examenul de Bacalaureat. Preocuparea pentru studiu, efortul intelectual și munca depusă au generat pentru premianți rezultate de excelență la BAC. Pentru noi, premiile acordate reprezintă recunoașterea meritelor de performanță educațională și o recompensă stimulatoare în efortul susținut”, a spus Marin Crăciun, președintele Rotary Club Sibiu.

Printre invitații la eveniment s-au numărat elevi, profesori, reprezentanți ai autorităților locale, printre care Astrid Fodor, primarul Sibiului, și Alexandru Dumbravă, viceprimarul municipiului, ai instituțiilor culturale din Sibiu, precum Adrian Tibu, managerul Teatrului „Gong” și Alexandru Chituță, din partea Muzeului Național „Brukenthal”.

„Citind CV-urilor elevelor, mi-am dat seama de efortul depus pentru a învăța și dorința de a ajunge sus în viața profesională. Să nu vă schimbați niciodată aceste trăsături de caracter! De-a lungul carierei dumneavoastră, cu siguranță veți întâlni oameni care nu apreciază nici entuziasmul, nici dorința de a învăța, nici dorința de a munci și nici nu le place foarte mult strălucirea excelenței. Sunt ingrediente esențiale ale succesului, așa că, în continuare, rămâneți așa cum sunteți și veți avea cu siguranță succes în viață!”, a fost mesajul primarului Sibiului.

De asemenea, printre cei care au luat cuvântul s-a numărat și Florin Mărginean, guvernator al Districtului Rotary D2241 România și Republica Moldova și reprezentant al Rotary Club Alba Iulia. Acesta a felicitat Clubul sibian pentru activitatea desfășurată. „Vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut până acum și pentru ceea ce veți face mai departe! Sunt bucuros că se organizează asemenea evenimente de premiere a excelenței și îi felicit pe tineri pentru perseverența lor. Deși au traversat o perioadă foarte grea, iată că țin ștacheta sus și sunt premiați!”, a spus acesta.

Invitată la eveniment, prof. Mirela Iancu, inspector școlar general adjunct al IȘJ Sibiu, a subliniat faptul că în domeniul educației întotdeauna există performanță. „În domeniul educației, avem întotdeauna nenumărate motive de mândrie și mă refer aici fie la rezultatele excepționale ale elevilor noștri la olimpiadele și concursurile școlare, fie la Evaluarea Națională și Bacalaureat. Tocmai de aceea, dați-mi voie să felicit elevii pentru faptul că s-au încăpățânat, s-au străduit să ne demonstreze că în județul Sibiu se face carte. Îi felicit, totodată, și pe dascălii care au știut să fie alături de ei și să le insufle dragostea pentru învățătură. Totodată, îi felicit și pe reprezentanții Clubului Rotary Sibiu că au avut această inițiativă de a organiza festivitatea de premiere a elevilor de 10 la Bacalaureat”, a spus prof. Mirela Iancu.

Cine sunt elevele de 10 la BAC care au fost premiat de Rotary Club

Rotary Sibiu le-a premiat, de această dată, pe Daria Covrig și Andra Săraru. Secretul succesului a fost destăinuit, în fața celor prezenți, de prof. Alexandra Tischer, directorul Colegiului Național „Octavian Goga” Sibiu. „Excelența este însuși motivul care ne aduce împreună. Și nu e puțin lucru. Pentru Colegiul Național „Octavian Goga”, este modul de a fi, de a gândi și de a acționa. Este destinația finală și lupta de a rămâne constanți în această sferă superioară, care se numește și performanță școlară”, a spus prof. Tischer.

Giuseppe Bothar, membru Rotary Sibiu, i-a înmânat premiul de 5.000 de lei Andrei Săraru, studentă la Facultatea de Litere și Arte – Limbă și Literatură Chineză – Engleză. Vizibil emoționată, Andra a mărturisit că este onorată să primească acest premiu. „Faptul că am luat nota 10 la Bacalaureat a fost o adevărată surpriză pentru mine și încă mai continuă să mă surprindă de fiecare dată când îmi aduc aminte. Acest fapt este exact motivul pentru care sunt recunoscătoare Clubului Rotary de a mă premia în această seară și de a-mi susține realizarea pe care mulți aleg să o definească drept performanță”, a spus Andra.

Marin Crăciun, președintele Rotary Sibiu, a fost cel care a înmânat cel de-al doilea premiu, de 5.000 de lei, Dariei Covrig, studentă în Olanda. „Premiul pe care am onoarea să îl primesc acum reprezintă coroana ce împodobește un creștet înnobilat de cunoaștere și ridicat de oameni valoroși. Acest sfârșit colorat de succes a adus multă lumină în viața mea și mi-a lărgit infinit orizonturile, deschizându-mi porți către lumi noi, pe care le explorez cu drag și entuziasm. Multe realizări au apus asupra mea, grație parcursului pe care l-am avut, și nu pot fi altfel decât recunoscătoare pentru traseul evolutiv pe care l-am străbătut cu zel și perseverență”, a spus Daria.

L’atelier de Lily, implicat în evenimentul caritabil

În cadrul evenimentului caritabil, cei prezenți au putut admira, în foaierul Teatrului „Gong”, și creații vestimentare marca L’atelier de Lily. Jumătate din banii obținuți din vânzarea articolelor vestimentare vor fi donați în contul evenimentului de luni seară.

Artiștii responsabili de momentele muzicale au încheiat seara cu optimism, interpretând „You’ll never walk alone” sau „Nu vei merge niciodată singur”.