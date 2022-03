Lucy, o tânără în vârstă de 22 de ani din Sibiu, este cea mai nouă și efervescentă prezentă feminină din showbiz-ul românesc. Tânăra are o mulțime de urmăritori și fani pe rețelele de socializare, care urmăresc îndeaproape orice mișcare pe care ea o face. Sibianca se consideră a fi o „Zeiță a Iubirii” și nu se ferește să spună că este prima artistă din România care are cont pe OnlyFans.

Succesul lui Lucy a părut să fie garantat încă din prima clipă în care s-a remarcat în fața publicului larg. Tânăra sibiancă a participat la o emisiune televizată, a apărut în mai multe videoclipuri muzicale, a scos câteva piese semnate de ea și a devenit din ce în ce mai vocală pe rețelele de socializare, acolo unde o comunitate întreagă o susține. În prezent, tânăra își duce veacul între Sibiu, acolo unde se află familia ei, și București, acolo unde își clădește cariera la care visează de mulți ani.

Sibianca cu sute de mii de fani în online

Lucy spune că nu își imagina că activitatea ei va prezenta interes în rândul atâtor persoane. În prezent, ea este urmărită de aproape 170.000 de oameni pe Instagram, iar conținutul pe care îl face pe YouTube sau pe TikTok este apreciat zilnic de fanii ei.

„Nu m-am gândit niciodată că o să fiu urmărită de un număr așa mare de persoane și am ajuns influencer fără să îmi dau seama. De asta le spun urmăritorilor mei, să încerce să ajungă la cea mai bună versiune a lor și să își urmărească visurile pentru că, de cele mai multe ori, ele devin realitate. Încă de mică mi-am dorit să fac muzică și, după ce am luat Bacul, m-am înscris la o facultate. În paralel am început să învăț să produc muzică, să scriu versuri și să învăț tot ce este necesar ca să pot să fac asta. Am mers la unul dintre cele mai bune studiouri muzicale din București, unde i-am cunoscut pe băieții de la TrapDoctorz, am înregistrat prima piesă și am publicat-o pe canalul meu de YouTube. Și de aici a început totul”, a povestit Lucy pentru Ora de Sibiu.

Prima artistă din România cu OnlyFans – „Am făcut videochat o săptămână”

Sibianca este prima artistă din România care prezintă conținut pe platforma OnlyFans. Tânăra nu se ferește să spună că a făcut chiar și videochat, însă pentru o perioadă scurtă de timp. A fost o experiență „cool”, spune ea, însă s-a sfârșit repede. „Eu sunt o prezență mai aparte în showbiz-ul românesc și consider că nu puteam să vorbesc despre niște lucruri dacă nu le-am trăit și experimentat. Am experimentat videochat-ul aproximativ o săptămână și pot să spun că a fost o experiență foarte cool”, a precizat Lucy.

Lucy demontează speculațiile – Nu faci avere din OnlyFans în România

După această perioadă, Lucy și-a făcut profil pe OnlyFans, o platformă care a câștigat o imensă popularitate în ultimii ani în România. Pe acest site, creatorii pot publica poze și videoclipuri, pe care le pot vedea fanii care sunt abonați la canalul lor, plătind o taxă lunară de abonament. Majoritatea creatorilor de OnlyFans creează conținut dedicat adulților. În mediul online, au ajuns mereu zvonuri potrivit cărora creatorii câștigă bani grei din această industrie, însă Lucy spune că sunt doar aberații. Sibianca spune că banii câștigați aici o ajută să investească în muzică, însă nu este vorba despre sume imense.

„Sunt prima artistă din România cu OnlyFans. Mi-am făcut profilul cu mult înainte să devină popular. Sincer, nici nu mi-a păsat de părerile celor din jur. Am o familie genială care a înțeles până la urmă și evident mă susține. Am fost, într-adevăr, supusă la cel mai mare val de hate (n.red.: ură) pe care l-a avut vreodată o personalitate publică din România, dar în același timp am fost apreciată de un număr și mai mare de persoane. Nu pun la suflet părerile răutăcioase, ba chiar îmi dau putere să merg mai departe. Câștig suficient ca să îmi permit să investesc în muzică, videoclipuri și tot ce ține de sfera aceasta. Nu am găsit susținere în label-urile muzicale deoarece sunt speriate de efectul Lucy și ezită să lucreze cu mine. Nu mă bazez pe OnlyFans, am auzit fel și fel de aberații și tot felul de sume imense, dar la noi e greu de crezut. Da, știu cazuri din SUA, sau din afară, fete care au făcut milioane. Mi-aș dori și eu, dar suntem, în România. Nu sunt genul de persoană care să investească în lucruri scumpe, am crescut modest și consider că cel mai important este să investești, să plătești taxe și să procedezi corect pentru că, în momentul de față, trecem prin niște vremuri destul de tulburi”, a povestit sibianca.

Piesă despre iubire – „A intrat rapid în TOP 50 România”

Lucy a lansat mai multe piese de-a lungul anilor, iar de curând a scos o nouă melodie, care are mare potențial. A intrat rapid în TOP 50 România, iar fanii au fost extrem de încântați. Piesa „Te iubesc” este în colaborare cu Lucios și Royal GNRL.

„Este cea mai fresh piesă a mea, pe un stil nou pentru România. Deși videoclipul nu a mers cum am sperat, piesa în sine a intrat rapid în TOP 50 România și are șanse să crească. Pentru mine, toate piesele au fost de succes, indiferent de numărul vizualizărilor. Eu consider că, dacă am atins un număr de persoane și am reușit să transmit ceva sau să fac un bine prin mesajul meu, pentru mine e un succes. Am propria mea casă de producție și este destul de greu. Deși ne considerăm o țară europeană, deschisă, tot ce fac eu este considerat subiect tabu și sunt atacată și, de multe ori, blocată. În curând voi începe să lansez piese internaționale. Suntem încă în urmă cu mentalitatea din păcate. Când am lansat primele mele două melodii am fost pe primele locuri din Trending și am fost dată jos, deși nu încălcam nicio regulă. Ca motivare mi s-a transmis faptul că România nu este pregătită de așa artistă. Acest lucru doar mi-a confirmat faptul că trebuie să merg mai departe”, a spus Lucy.

A apărut în videoclipuri de manele și la iUmor

În trecut, Lucy a apărut și pe sticlă. A participat la emisiunea iUmor, despre care spune că a fost „o experiență faină”. A apărut în prime-time și a putut fi auzită de peste 1,5 milioane de oameni. De asemenea, tânăra a avut colaborări cu alți creatori de conținut în vlog-uri, dar și cu artiști. „În afară de videoclipurile mele, am apărut în diverse videoclipuri și vlog-uri. De menționat ar fi videoclipul lui Dani Mocanu – Columbia, unde prezența mea a fost incendiară”, a spus sibianca.

Lucy este de părere că flerul și caracterul său au propulsat-o pe drumul către succes. Și-a dorit cu tărie să reușească, iar acum se bucură de vizibilitatea pe care o are în online.

„Acesta este darul meu de la viață. Nu am ce să fac. Sunt un fel de zeiță a iubirii. Muncesc doarte mult, deși un om din spatele telefonului nu se gândește că jobul de influencer/artist/entertainer/creator de conținut poate să fie uneori mai greu ca unul de la 9 la 5. Aici ești dedicat total și orele de muncă pot să ajungă să-ți ocupe zile întregi sau chiar luni. La fel și costurile. În România nu avem o legislație care să încadreze munca noastră, nu suntem susținuți în niciun fel și mi-aș dori ca cineva să facă ceva în sensul acesta”, a mai precizat Lucy.

Sibianca poate fi urmărită pe Instagram, acolo unde are deja aproape 170.000 de urmăritori, dar și pe TikTok, unde o urmăresc 400.000 de persoane. Canalul său de YouTube are 160.000 de abonați, iar pe OnlyFans percepe „o sumă modică lunarp” pentru contentul extra pe cale îl face.

Pe site-ul ei personal (https://oflucy.com) găsiți toate link-urile către rețelele de socializare.