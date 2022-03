Noua gama de gratare profesionale ALFA FORNI este prezenta acum si in Romania, disponibila partenerilor PEFOC.RO si magazinele online ale acestora. Sunt cuptoare traditioanele profesionale pentru pizza sau paine de casa, lider pe piata italiana, dar si la nivel european, produse fabricate 100% in Italia intr-o fabrica in aproprierea Romei, in localitatea Angani, cunoscut ca si locul de “nastere” al pizzei. Cuptoarele realizate de catre compania ALFA FORNI este specializata in cuptoare pe lemne sau gaz, cu o experienta de peste 40 ani, un proiect ce a luat nastere in 1977, un proiect ce a pornit dintr-o pasiune, cu o dorinta continuu de a inova si a dezvolta, pentru ca Alfa Forni sa fie raspandita peste tot in lume, pentru ca maiestria italiana sa fie cunoscuta de toti, bucurandu-se de produse la cele mai inalte standarde.

Cuptoarele ALFA FORNI sunt dedicate atat amatorilor cat si profesionistilor, fiind cuptoare premium, usor de utilizat, ce imbina tehnologia cu traditia. Toate modele de cuptoare Alfa Forni sunt echipate cu aceasi tehnologie, indiferent ca sunt cele casnice sau cele pentru profesionisti, pentru ca orice pasionat de pizza sa poate coace propria pizza ca-ntr-o pizzerie adevarata.

Alegand un cuptor Alfa Forni te bucuri de savoarea adevarata oferita de arderea lemnului, dar si amintirile pline de bucurie alaturi de imaginea de odinioara a lemnului care arde. In cuptor arderea lemnelor degaja caldura omogena, oferindu-le preparatelor o aroma speciala si unica. Cuptoarele metalice Alfa Forni sunt creata dupa un proiect special, gandit pentru imbunatatirea modului de viata, oferindu-ti un confort sporit. Sunt cuptoare cu aprindere rapida si gatit de inalta precizie, fiind cea mai inovatoare firma de cuptoare cu temperaturi cuprinse intre 0-500 grade, pastrand in acelasi timp creativitatea si traditia italiana prin care s-au remarcat de-a lungul celor peste 40 de ani.

Intreaga gama de cuptoare Alfa este recunoscuta pentru producerea celor mai inovative si usor de folosit cuptoare pentru pizza de pe piata, pretabile atat pentru bucatarii de interior sau exterior.

Bucura-te acasa la tine de experienta gatitului ca intr-o pizzerie, alaturi de cuptoarele Alfa originale si brevetate pe design, imbinand perfect inalta performanta indiferent de spatiu: bucatarie in aer liber sau gradina – prezentand o rezistenta foarte ridicata datorita materialelor de inalta calitate rezistente la intemperii, umiditate si cu capacitate ridicata de izolare.

Cuptoarele ALFA FORNI se imparte in doua mari categorii:

Gama DOMESTIC – aceasta gama de cuptoare este adresata tuturor amatorilor pasionati de gatit, pentru ca oricine merita sa intalneasca performanta unui cuptor premium inovativ, bucurandu-se astfel de o experienta unica de gatit.

Cu un astfel de cuptor mancarea ta este gata intr-un timp rapid, deoarece aceste cuptoare beneficieaza de tehnologie cu aprindere rapida, unde 5 minute sunt suficiente pentru a incalzi cuptorul la 500 grade.

Gama PROFESSIONAL – aceasta gama de cupotoare profesioniste este special conceputa pentru bucatari profesionisti, pizzerii, restaurante, bucatarie, show-cooking si food truck. Este echipata cu tehnologie CompactFlame, ce asigura cel mai mare randament, beneficiand de un produs compact si performante ridicate, acestea fiind cheia noi linii de cuptoare comerciale pentru pizza si pentru bucatariile profesionale.

Gama de cuptoare Alfa Forni sunt singurele aparate de gatit de gradina de acest fel ce nu necesita lucrari de constructie pentru instalare, pentru ca tehnologia CompactFlame cu care sunt echipate iti ofera posibilitatea sa ai un cuptor pentru pizza cu flacara adevarata intr-un spatiu redus. In plus, intreg procesul de montare/instalare este unul foarte simplu, trebuie doar despachetat si conectat pentru a incepe sa gatesti.

Cuptoarele metalice sunt mobile si usoare, datorita tehnologiei Forninox care combina otelul inoxidabil puternic si placile refractare. Aceste cuptoare ating temperaturi de lucru in doar 30 minute!

In partea de jos a cuptoarelor sau podeaua acestora este fabricata din materiale refractare, cupola este realizata din otel, combinand perfect traditia cu tehnologia.

Mare plus al acestor cuptoare care dispun de tehnologia Forninox se remarca prin atingerea acelorași temperaturi ca si cuptoarele traditionale pe lemne, insa intr-un timp mult mai scurt. Tehnologia Fornionx combina proprietatile fizice si termice excelente ale otelului si ale caramizilor refracatre, materiale ce sunt folosite si la producerea cuptoarelor traditionale cu lemne. Structura din otel este conceputa special pentru a rezista la solicitarile termice si mecanice, datorate temperaturii ridicate a cuptorului. Izolatia este cu dom din fibra de sticla ceramica cu trei straturi, ce permite temperaturii sa creasca rapid si sa retina caldura mai mult timp, obtinand totodata si un consum de combustibil mai mic. Baza si interiorul camerei de gatire sunt fabricate din materiale refractare de cea mai buna calitate, pentru ca cuptorul sa poata acumula caldura si sa o elibereze treptat, iar in final livrarea preparatelor perfect gatite.

Alfa Forni continua sa investeasca in cercetare si inovare, acesta fiind scopul principal al companiei inca de la inceput. Tehnologia Forninox este cunoscuta ca si “bijuteria” companiei ce a fost brevetata in urma cu 10 ani, si a permis fabicarea cuptoarelor cu lemne, combinand cu succes ambele materiale.

Cuptoarele ALFA FORNI sunt foarte apreciate in special de bucatarii pizzeri, deoarece datorita inovatiei si tehnologiei a fost posibila realizarea cuptoarelor de gradina sau de curte ce ofera inalta performnata. In prezent, majoritatea cuptoarele, inclusiv cele casnice dipsun de acesta tehnologie, oferind posibilitatea tuturor pasionatilor de pizza de a coace chiar si acasa o adevarata pizza. Prin materiale si design, compania si-a dorit sa scoata in evidenta atentia pe care au acordat-o cuptoarelor pe lemne din INOX, a cautarii celor mai bune materiale, dar si implementarea inovatiei continue cu scopul de a produce dispozitive premium si deosebite, ce pot fi folosite atat acasa cat si in restaurante, afaceri, etc.

ALFA FORNI vede inovatie ca un nou inceput, creand un nou brevet ce are la baza un proces nou care imbunatateste performanta cuptoarelor, si anume: breventul FlueSystem, ce permite aerului sa circule mai bine in interiorul camerei de gatit.

Cuptoarele cu tehnologia Forninox prezinta o serie de beneficii, precum:

Design: stralucirea inoxului impreuna cu liniile elegant, il transforma intr-o adevarata piesa de care te indragostesti din prima clipa.

Mobilitate: pot fi mutate cu usurinta in orice loc

Timp redus: fata de cuptoarele traditionale, acestea ajung la temperatura necesara pentru gatit intr-un timp mai scurt

Instalare usoara: cuptoarele pot fi utilizate imediat dupa despachetare, se pune baza si se introduce cosul de fum.

Economie de energie: pe langa temperatura ridicata intr-un timp scurt, aceste cuptoare pot mentine mai mult timp caldura, datorita combinatiei de inox cu materiale refractare.

Robust: fabricat din materiale de inalta calitate, cuptorul este proiectat si gandit sa reziste mult timp, si sa garanteze performante pe parcurs, fara a fi necesara o intretinere costisitoare.

Gama de cuptoare ofera dispozitive profesionale pentru gatit pe lemne, gaz sau gratar, pentru gradina, curte sau restaurant. Toate liniile de modele metalice Hibrid, CompactFlame sau cele traditionale, ne ofera performante ridicate, alaturi de un design unic – toate acestea obtinute printr-o serie de procese inovatoare. Atat cuptoarele pe lemne, gaz sau hibrid sunt ideale pentru locatiile interioare cat si exterioare. Cuptoarele Alfa Forni sunt usor de folosit si cu un impact vizual special, incepand de la modelul compact Quattro Pro, ideal in special pentru food truck si companiile de catering pana la modelul Opera care este o mica capedopera cu performante de top.

“Inovatia continua este cheia succesului cuptoarelor Alfa” – asa se carcterizeaza cuptoarele Alfa Forni, pentru ca tehnologia Forninox este un pas inainte pentru o inovare constata cu performante de top.

Cuptoarele ALFA FORNI se impart in doua marii categorii (Domestic si Professional), care la randul lor se impart in mai multe modele:

In gama cuptoarelor Domestic sunt urmatoarele linii de cuptoare:

Linia MODERNO:

Nano

Ciao

Brio

Allegro

Linia CLASSICO:

5 Minuti

4 Pizze

Dolce Vita

Linia FUTURO:

Stone Oven

Cuptorul NANO (ONE)

Cuptorul NANO este noul model foarte compact si portabil pentru pizza, ce are o greutate de 50kg. Poate fi asamblat cu usurinta in curte, in gradina sau terasa, fiind necesare doar 5 minute pentru asamblare, se insurubeaza picioarele si se introduce cosul de fum. Are un design deosebit si distinctiv, si in doar 10 minute poate trece de la 0 grade la 500 grade, gatind pizza in 90 secunde.

Datorita deflectorului patentat Alfa, caldura iese treptat din cos si asigura performanțe deosebite. Gura cuptorului NANO este gandita pentru a maximiza caldura camerei de gatit si pentru a roti mai bine pizza din interiorul acesteia.

Cuptorul NANO este disponibil atat pe lemn cat si pe gaz – insa daca iubesti traditia si aromele puternice, atunci lemnul este alegerea ideala. Dar daca esti adeptul confortului sporit fara a pierde timpul, atunci un cuptor pizza gaz profesional este tot ce ai nevoie!

Cuptorul CIAO

Cuptorul CIAO pe lemne este un modul de cuptor pe lemne foarte usor de manevrat, lucru datorat rotilor mari cu care este dotat. Cuptorul Ciao este alegerea ideala pentru coacerea painii, pizzei, legumelor, fripturilor – cam tot ce se poate face si intr-un cuptor standard, dar cu beneficiul gatitului pe lemne cu aroma unica pe care o ofera preparatelor. Ciao are un design special si distinctiv cu diferite piese din otel inoxidabil si alte piese acoperite cu pulbere speciala care rezista la temperaturi foarte ridicate.

Ajunge la temperaturi ridicate datorita DOMULUI din otel inoxidabil, si are un consum redus de lemne. Podeaua cuptorului este alcatuita din caramizi refractabile interschimbabile groase de 3 cm, care stocheaza caldura si o transmit alimentelor in timpul gatirii. In plus, cuptorul CIAO este echipat cu pirometrul pentru masurarea camerei de gatit si usa cu maner ergonomic pentru reglarea tirajului in interior.

Cuptorul BRIO

Cu acest cuptor poti manca prima ta paine de casa in doar 30 de minute, deoarece se incalzeste foarte repede. Cantareste doar 32kg si este un model compact, poate fi pozitionat in curte, terasa sau gradina, si chiar poate fi luat in masina. Este capabil sa retina cat mai multa caldura prin limitarea pierderilor de caldura, datorita tehnologiei FluSystem, unde caldura este prinsa mult timp in interiorul caramizilor de foc de inalta densitate, astfel sa poata fi atinsa temperatura ideala pentru gatire.

Cuptorul Brio este echipat cu baza cu rotile, dotata si ea cu un raft in partea de jos pentru punerea buteliei de gaz, ocupand astfel un spatiu minim.

Cuptorul ALLEGRO

ALLEGRO este cel mai mare cuptor din linia Alfa Forninox, iar dimensiunile si caracteristicile sale tehnice il fac mai asemanator cu un cuptor comercial proiectat de designeri. A fost gandit special pentru a se gati cantitati mai mari de preparate.

Cuptorul Allegro este semi-profesional, tranformand gatitul intr-o experienta unica fara limite, avand totodata si o mobilitate excelenta, datorita celor 4 roti, usor si sigur de mutat. Dispune de o baza de culoarea neagra prevazuta cu rafturi rabatabile mari, un sertar pentru incalzire si un compartiment pentru depozitarea lemnelor. In plus, si acesta este echipat cu pirometru, usa mare cu dublu maner ergonomic pentru reglarea tirajului in timp ce controlati din interiorul cuptorului.

Cuptorul 5MINUTI

Este cel mai bine vandut cuptor de gradina pe lemne, ce are dimensiune compacta, fiind ideal atat pentru gradina, terasa si balcoane. Este dotat cu 4 roti profesionale cu frana, spatiu pentru depozitarea lemnelor, maner ergonomic si cantareste doar 29kg. Cuptorul 5Minuti are o noua baza de cuptor mai frumoasa, mai confortabila si mai usor de asamblat, fiind mai inalta decat cea precedenta pentru a usura lucrul cuptorului 5 Minuti. Noua baza este acoperita cu 7 straturi de vopsea rezistenta la caldura si este disponibila in 2 culori: Negru si Cupru.

Cuptorul 4 PIZZE

Acest cuptor a fost creat special pentru familie, fiind suficient de mare pentru a putea coace 4 pizza in 90 de secunde. Are un design elegant si atractiv, si este echipat cu aceasi podea refractara ca cea a cuptoarelor comerciale Alfa, pirometru, usa cu maner dublu ergonomic, pentru o prindere sigura si ferma. Cuptorul 4 pizza are o gaura speciala pentru a putea verifica cu ochiul alimentele care sunt gata pregatite.

Cuptorul DOLCE VITA

Cuptorul Dolce Vita este cel mai mare cuptor pe gaz Alfa din linia Domestic – un cuptor esential pentru bucataria ta deschisa, curte, terasa sau gradina. Are un design clasic si linii simple, si poate fi asezar cu usurinta pe o suprafata de sustinere, fiind usor de integrat in orice bucatarie deschisa. In ciuda structurii sale solide din otel inoxidabil, este extrem de usor, acesta satisfacand toate nevoile de gatit. Poate atinge temperaturi ridicate, avand un consum redus de gaz! Cuptorul este construit la interior cu otel inoxidabil 441 pentru a rezista la temperaturi inalte, iar exteriorul este realizat din otel inoxidabil cu finisaj Scotch Brite, ce este utilizat in mod normal in bucatariile comerciale.

Cuptorul STONE OVEN

Este un model deosebit de cuptor, cu un design cu totul special cu linii aparte, ce se imbina perfect cu inovatia, rezultand un arc frontal din otel inoxdidabil. Poate fi asezat in siguranta pe masa Alfa fara a risca sa zgariati suprafetele datorita picioarelor sale anti-intindere. Stone Oven este cuptorul ideal pentru coacerea oricarui tip de fel de mancare, de la pizza la carne, de la paine pana la legume si deserturi. Este ideal si pentru gatit lent, cum ar fi deserturile. Geamul usii va v-a ajuta sa verificati preparatele in timp ce se coace, aceasta fiind o caracteristica distinctiva a Alfa Forni.

Gama de cuptoare PROFESSIONAL are urmatoarele modele:

OUATTRO PRO TOP

QUATTRO PRO

OPERA

QUICK

NAPOLI

ZENO

Cuptorul QUATTRO PRO TOP

Este un model de cuptor profesional pe lemne, un model foarte compact, usor de utilizat, fiind ideal pentru a fi amplasat intr-un food track, intr-un restaurant, in interiorul unei bucatarii profesionale, fast-food sau pe uz alimentar. Quattro Pro Top este disponibil atat pe lemn cat si pe gaz. Datorita dimensinilor lui foarte compacte, avand o adancime de 90 cm, este singurul cuptor cu lemne comercial care economiseste spatiu in bucatarie si poate fi instalat in bucataria restaurantului.

Cuptorul QUATTRO PRO

Are un design elegant si simplu, foarte usor de amplasat si integrat in orice spatiu. Este un cuptor profesional cu lemne, gata pentru utilizat – conectati conductaa de evacuare a cosului de fum pentru varianta pe lemne sau pur si simplu o asezati sub o capota pentru varianta pe gaz. Este perfect pentru a fi utilizat la evenimente de catering, garantand cea mai buna performanta si o inalta calitate a gatitului.

Quattro Pro este un cuptor foarte rapid, ajungand la 450 grade in doar 30 minute, iar podeaua refractara are 8 cm grosime si retine bine caldura, eliberand-o incet ore intregi.

Cuptorul OPERA

Este cel mai mare cuptor profesional pe lemne si gaz din gama Alfa Pro, fiind un dispozitiv perfect pentru cei care isi doresc un cuptor profesional care ofera aroma traditionala de cuptor cu lemne. Costurile de combustibil sunt reduse, datorita greutatii sale usoare si cupolei din otel. Atat varianta pe gaz cat si cea pe lemn vin cu un arzator de 30kw, ce poate fi instalat sub capota fara lucrari de instalare in restaurantul sau pizzeria ta. Pe cuptorul Opera poti prepa pizza, fripturi, legume si pana la fructe de mare – orice fel de mancare!

Cuptorul QUICK

Acest cuptor este cel mai mare cuptor mobil comercial cu lemne, perfect pentru catering, food track si afaceri mobile. Este disponibil in versiunea superioara sau cu baza cu roti. Cuptorul Quick ajunge la 450 grade in 40 minute, mai rapid decat orice alt cuptor cu lemne de pizzerie. Este compus din otel inoxidabil cu camera de ardere de tip fagure, ceea ce face ca cuptorul sa fie mai usor si robust, perfect pentru a fi amplasat intr-un restaurant sau intr-o pizzerie. Datorita rotilor, cuptorul poate fi mutat vara in exterior, iar iarna in interior sau pentru perioadele cand nu este utilizat.

Cuptorul NAPOLI

Cuptorul Napoli are un design futurist, fiind un proiect inedit, si unul din modelele de cuptoare statice pe lemne sau pe gaz. Este realizat 100% manual, respectand cea mai pura traditie italiana, folosind materii prime de inalta calitate, care il fac cel mai bun cuptor pentru pizzerie. Cuptorul Napoli comercial artizanl este proiectat si fabricat din caramizi refractabile “cotto”.

Cuptorul Napoli este gata utilizat, si este disponibil intr-o gama larga de modele de mozaic personalizabile.

Cuptorul ZENO

Cuptorul Zeno este electric si atinge temperaturi de 500 grade, si nu necesita cos de fum, exceptie fiind sitautiile in care autoritatile locale le cer in mod expres. Si acest cuptor atinge temperaturi ;a fel de ridicate ca un cuptor cu lemne adevarat, fiind perfect chiar si pentru tarile in care este foarte complicat sa obtii autorizatie de a arde lemne de foc sau pentru cei care isi doresc sa se bucure de un confort sporit.

Cuptorul ZENO are o serie de avantaje:

Blat din piatra pizza de lava neagra cu placa de otel inoxidabil

Front izolat si vopsit

Hota aspiranta din otel inoxidabil cu sistem de colectare a vaporilor

Cracasa exterioara vopsita in gri arigintiu la temperatura ridicata

Camera de gatit refractara

Tripla izolare, izolare suplimentara cu role din fibra ceramica

Pardoseala cuptor refractar cu o grosime de 0 cm

Usa izolata detasabila

Control digital al temperaturii

Programe de gatit personalizate

Supapa de evacuare a vaporilor reglabila

Aprindere programabila

4 roti ascunse (modele metalice moderne)

Ancora laterala pentru a falicita transportul

Intreaga gama de cuptoare ALFA FORNI a fost gandita si proiectata pentru a fi usor de folosit de catre oricine, dedicate atat spatiului exterior cat si interior, rolul lor fiind acela de a imbunatati fiecare experienta de gatit! Brandul Alfa Forni va continua sa imbunatateasca constat proiectul tehnologiei de fabricare al cuptoarelor, iar cu fiecare sezon de gatit vom face cunostina cu noi tehnologii, linii noi de modele de cuptoare metalice, noi design-uri si noi upgrade-uri inovative – menite sa ne simplice noua, utilizatorilor viata!

Intreaga gama de cuptoare ALFA FORNI este disposinibila acum si in Romania, in magazinul online al companiei PEFOC.RO. De asemenea, avem in oferta si accesorii, sac carbuni sau alte ustensile utile pentru gatit in aer liber. Pentru orice intrebari, sfaturi sau curiozitati beneficiati de consultanta gratuita din partea echipei Pefoc.ro.