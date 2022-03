Societatea de Drumuri și Poduri din subordinea Consiliului Județean Sibiu începe un proces amplu de reorganizare. Asta înseamnă și că 37 dintre angajați vor fi concediați din cauza faptului că nu mai au obiectul muncii, iar în cele 8 ore în care ar fi trebuit să fie la serviciu se aflau în alte locuri.

VEZI AICI DETALII DESPRE CONCEDIERI ȘI INVESTIȚIILE PLANIFICATE

Societatea de Drumuri și Poduri efectuează lucrările de întreținere a drumurilor județene ”comandate” de Consiliul Județean. Restructurarea societății va duce la o modernizare a ei și la servicii de o calitate mai bună. ”Nu înseamnă că se restrânge activitatea sau nu vor mai avea lucrări. Înseamnă că vrem să creștem calitate acestora. În analiza făcută și mergând pe teren am văzut că mulți dintre angajați nu au obiectul muncii. Din 12 oameni care ar fi trebuit să fie al birou erau unul sau doi. Am impus și reducerea amprenta de carbon, ceea ce înseamnă că de acum nu se vor mi achiziționa utilaje second hand, ci unele moderne, care să fie și prietenoase cu mediul. Vrem să așezăm societatea în rândul celor care furnizează servicii de calitate, egale celor din mediul privat”, s pus Daniela Cîmpean, președintele consiliului Județean Sibiu.

”Această reorganizare se impune în acest moment și din prisma bugetului pe care îl avem și din prisma efectivă a sarcinilor de lucru, adică în acest moment o parte din angajați nu au obiectul muncii, nu au 8 ore de lucru efectiv pe zi. O să fie și cumul de funcții, de atribuții, de sarcini. O să continuăm activitatea și o să îndeplini toate sarcinile care ne sunt trasate prin acordul cadru și o să creștem calitativ toate aceste servicii”, a dat asigurări Mihai Lisan, director general al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu.