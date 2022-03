Kamala Harris: „Relaţia dintre Statele Unite şi România este „puternică şi durabilă.”

Relaţia dintre Statele Unite şi România este „puternică şi durabilă, o relaţie importantă, iar importanţa acestei relaţii se evidenţiază în acest moment. Este o relaţie care va continua de-a lungul anilor. Vă mulţumesc domnule preşedinte şi oamenilor acestei ţări frumoase pentru tot ceea ce faceţi şi pentru ceea ce reprezentaţi”, a afirmat Kamala Harris, în cursul conferinţei de presă organizate alături de preşedintele Klaus Iohannis.

„Din punctul de vedere al susţinerii noastre reciproce pentru cetăţenii Ucrainei, Congresul SUA a adoptat o serie de măsuri, inclusiv un angajament de 13,6 miliarde de dolari pentru Ucraina şi pentru regiune, la nivel de asistenţă în materie de securitate şi umanitară. Am discutat pe larg cu preşedintele Iohannis şi am fost foarte impresionată, domnule preşedinte, de ceea ce mi-aţi spus referitor la timpul petrecut cu refugiaţi, despre experienţele care ne frâng inimile. Deci, suntem împreună, România şi Statele Unite, pentru a ne asigura că vom face tot ceea ce este necesar pentru a aloca resurse activităţilor umanitare, ţinând cont de faptul că necesităţile sunt semnificative şi imediate. În măsura în care acordăm asistenţă umanitară, în plus faţă de pachetul de 13,6 miliarde de dolari aprobat de Congresul SUA, patru miliarde vor fi alocate direct asistenţei umanitare, în plus faţă de 53 de milioane de dolari pe care le-am anunţat ieri, pe care, prin intermediul ONU, Statele Unite le vor aloca Programului Mondial de Alimentaţie. Dar trebuie să spun, referitor la asistenţă umanitară, că România a fost un centru de distribuire a asistenţei umanitare. Acesta este încă unul dintre motivele pentru care mă aflu aici, pentru a-i mulţumi preşedintelui şi cetăţenilor acestei ţări extraordinare”, a subliniat Kamala Harris.

Liderii grupurilor politice din Congresul SUA au ajuns la un acord, miercuri, pentru un program de finanţare în valoare de aproximativ 1.500 de miliarde de dolari, în scopul atenuării efectelor conflictului din Ucraina şi furnizării de asistenţă de 14 miliarde de dolari Kievului şi aliaţilor est-europeni.

(sursa: Mediafax)