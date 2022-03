Președintele României, Klaus Iohannis, a cerut Statelor Unite ale Americii să trimită mai mulți militari în România.

Președintele României, Klaus Iohannis, a cerut SUA să trimită mai mulți militari în România și a vorbit despre regândirea fundamentală a NATO pe flancul estic. Declarațiile au fost făcute la finalul întrevederii de la Palatul Cotroceni cu vicepreședintele SUA Kamala Harris.

„Am evaluat împreună cu doamna vicepreședinte implicațiile pe termen lung ale agresiunii care are loc în Ucraina și ale prezenței militare ruse în Belarus, asupra securității europene și euro-atlantice, inclusiv asupra posturii NATO. Am stabilit să cooperăm pentru a continua consolidarea măsurilor de apărare și descurajare pe flancul estic, cu accent pe partea sa sudică în regiunea Mării Negre. Am subliniat în acest context că este necesară operaționalizarea cât mai rapidă a Grupului de luptă a NATO pe teritoriul României. În ansamblu, evaluarea strategică a României este că devine necesară regândirea fundamentală a conceptului a structurii și a elementelor constitutive ale posturii NATO pe flancul estic”, a spus Klaus Iohannis.

De asemenea, președintele României a vorbit cu vicepreședintele american despre creșterea prezenței militare a SUA în regiunea Mării Negre.

„Am mulțumit, de asemenea, pentru consolidarea prezenței militare a Statelor Unite în România. Am discutat în același timp despre necesitatea în acest context tensionat a creșterii în continuare a prezenței militare americane și aliate în România, pe termen lung ca măsură suplimentară de asigurare a securității țării noastre, dar și a întregii regiuni”, a precizat Iohannis.

Vicepreședintele SUA Kamala Harris se află vineri în România. Vizita are loc în contextul creat de războiul din Ucraina.

(sursa: Mediafax)