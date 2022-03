Gest extraordinar al lui Tom Odell. Artistul și-a scos pianul și a susținuț un concert pentru refugiații ucraineni în Gara de Nord din București.

Tom Odell a venit în România pentru a cânta la concertul caritabil WE ARE ONE, organizat de PRO TV, SAGA Festival, KISS FM și Primăria Capitalei, notează știrileprotv.

Artistul a fost surprins în Gara de Nord din București în timp ce cânta refugiaților ucraineni.

Sâmbătă, 12 martie, de la ora 16:00, pe Arena Națională, trei dintre cei mai apreciați artiști din lume și-au anunțat prezența și vor urca pe scenă pentru a susține poporul ucrainean: Armin van Buuren, Tom Odell și Jamala.

Tom Odell, artistul care semnează celebra piesa Another love – imnul celor care protestează pașnic pentru pace zilele acestea, în întreaga lume, va cânta sâmbătă pe Arena Națională și va transmite un mesaj de unitate și iubire.