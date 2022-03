O lume întreagă a văzut imaginile impactante după bombardamentul rusesc asupra asupra unei maternități din orașul ucrainean Mariupol, din sudul țării. Sunt unele dintre cele mai șocante imagini de până acum din acest război. Protagonista unora dintre aceste imaginii a fost Marianna Podgurskaya, influencer cu 58.000 de fani pe Instagram, pe zona de produse de înfrumusețare.

Marianna Podgurskaya a apărut în fața camerelor ieșind din maternitatea distrusă cu o sarcină avansată și urme de sânge pe față. Fotografia surprinsă de Evgeniy Maloletka a devenit simbolul unuia dintre cele mai crude episoade ale invaziei ruse.

Potrivit jurnalistei ucrainene Olga Tokariuk, rudele Mariannei au relatat că aceasta a născut ulterior, joi seară, o fetiță.

I received an update from a relative of Marianna – a pregnant girl from Mariupol’s bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it’s very cold in Mariupol and the bombing doesn’t stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 11, 2022