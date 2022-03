Un cont de Twitter numit Visegrád 24, care transmite prin Twitter ştiri actualizate axate pe ţările din Grupul de la Visegrad, Ungaria, Polonia, Slovacia şi Republica Cehă, către peste 196.000 de urmăritori, a postat un tweet – fără a cita surse – care susţinea că „Leonardo DiCaprio a donat 10 milioane de dolari SUA Ucrainei. Bunica sa maternă a fost originară din Odessa, Ucraina!”.

Afirmaţii potrivit cărora bunica maternă a lui DiCaprio, Helene Indenbirken, s-ar fi născut în Ucraina, în general, sau în Odessa, în special, circulă online de ani de zile. Cu toate acestea, aceste afirmaţii nu au fost niciodată ataşate unei surse solide. Indenbirken a murit în 2008 în Germania, unde locuia; joi nu era clar unde s-a născut de fapt, iar sursa apropiată lui DiCaprio nu a vrut să spună.

Indiferent de asta, tweetul din Visegrád 24 a fost redistribuit de peste 10.000 de ori. A fost şters miercuri după-amiază, după ce CNN a informat că povestea despre donaţia de 10 milioane de dolari era falsă.

„Se pare că am căzut şi noi înşine pradă unei poveşti false. Se întâmplă celor mai buni dintre noi!”, a declarat un reprezentant al Visegrád 24 într-un mesaj transmis miercuri către CNN. „Am văzut că povestea a fost postată pe Twitter de mai multe conturi mici de ştiri, citând o sursă anonimă”, a declarat reprezentantul.

Luni, la o zi după ce a fost postat tweetul Visegrád 24, povestea a luat cu adevărat amploare.

Un articol de pe un alt site obscur, „Polish News”, a relatat că DiCaprio „a alocat până la 10 milioane de dolari pentru a sprijini Ucraina şi nu a intenţionat să anunţe întreaga lume” – dar că, duminică, donaţia fusese anunţată de Fondul Internaţional Visegrad, care este o organizaţie internaţională de donatori creată de guvernele ţărilor din Grupul de la Visegrad.

Din nou, nu este adevărat. Managerul de relaţii publice al fondului, Lucia Becová, a declarat miercuri, într-un e-mail pentru CNN, că fondul nu a făcut niciun anunţ în acest sens.

Este posibil ca Polish News să fi confundat Fondul Internaţional Visegrad cu contul de Twitter Visegrád 24. Până miercuri, articolul din Polish News a fost editat pentru a elimina referinţa la Fondul Internaţional Visegrad. Un reprezentant al Polish News, Artur Salamonczyk, a declarat miercuri, într-un e-mail, că dacă CNN ştie că DiCaprio nu a făcut donaţia de 10 milioane de dolari, „suntem bucuroşi să eliminăm conţinutul”.

Până joi, CNN a şters articolul şi a publicat un alt articol în care spunea că informaţiile despre o donaţie de 10 milioane de dolari din partea lui DiCaprio erau incorecte.

Dar post de ştiri după post de ştiri au citat Polish News ca sursă principală în spatele articolelor lor conform cărora DiCaprio a făcut o donaţie de 10 milioane de dolari Ucrainei.

Ştiri despre donaţia de 10 milioane de dolari au fost publicate, printre altele, de The Independent din Anglia (care în cele din urmă şi-a modificat povestea) şi Daily Mail (care a şters poves informaţia), The Hindustan Times din India (a cărui poveste a rămas online până vineri), Novinky din Republica Cehă (care în cele din urmă a publicat o nouă poveste care a dezminţit-o pe cea originală), Euronews din Franţa (care şi-a modificat în cele din urmă articolul) şi, în SUA, site-ul de divertisment ET Online (care l-a şters pe DiCaprio din articolul său despre donaţiile făcute de celebrităţi în Ucraina) şi site-urile politice conservatoare The Washington Examiner şi The Daily Caller (ambele şi-au modificat articolele).