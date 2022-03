Rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu a transmis un mesaj despre perioada de pandemie pe care universitatea a traversat-o în ultima perioadă.

Acesta susține că a fost o perioadă dificilă, nu doar din cauza riscurilor și a restricțiilor, ci și pentru că atât studenții, cât și cadrele didactice au fost obligate să iasă din anumite zone de confort, să învețe rapid lucruri noi, să găsească rezolvări la probleme cu care nu s-au mai confruntat.

„Începând cu data de 9 martie, am ieșit din starea de alertă. Optimismul pe care ni-l produce o asemenea măsură vine în prelungirea bucuriei că am putut relua activitățile didactice față în față, că ne-am putut revedea în sălile de curs. Noi, la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, am făcut acest lucru încă din luna ianuarie. A fost atunci un gest responsabil și curajos al comunității noastre și ne bucurăm că, în pofida oricăror temeri, am reușit să privim cu speranță către viitor. Am fost împreună în această provocare studenți, profesori și personal administrativ. Am arătat că ne pasă, am făcut eforturi și am răzbit împreună. Desigur că virusul nu a dispărut peste noapte. Am fi naivi să credem acest lucru sau să ne comportăm ca și cum ar fi așa. Libertatea presupune de fiecare dată o responsabilitate sporită. Să ne purtăm în continuare responsabil, protejându-ne pe noi și, mai ales, pe cei dragi nouă. Normele de igienă sanitară nu trebuie să fie impuse printr-o lege pentru a fi respectate. Suntem liberi să ne facem, ca de fiecare dată, propriile alegeri. Însă fiecare alegere presupune anumite consecințe. Igiena mâinilor, atenția la semnalele transmise de propriul corp, distanțarea fizică sau purtarea măștii de protecție în spații aglomerate sunt măsuri pe care fiecare dintre noi are libertatea, dar și datoria morală să le ia pentru a opri transmiterea virusului și a nu ne mai întoarce niciodată la perioada pe care tocmai am traversat-o.” transmite Sorin Radu, rectorul ULBS.

De asemenea, acesta privește cu optimism asupra avantajelor obținute în urma pandemiei, ce constau în dezvoltarea cunoștințelor digitale, ce mare importanță în zilele noastre, platforme sau instrumente de comunicare pe care comunitatea le va folosi și mai departe, ajutând astfel la comunicarea rapidă, la eficiența administrativă sau la creșterea calității procesul didactic.

„Nu știu dacă pandemia ne-a făcut mai buni, dar cu siguranță ne-a făcut mai competenți. Să folosim în continuare cunoștințele dobândite, puterea și capacitatea de a ne reinventa pentru a face față provocărilor viitorului. Pentru că, așa cum se spune adeseori, „unele drumuri încep abia atunci când ai ajuns la capătul lor…”. ” transmite rectorul spre final.