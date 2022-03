SC ARKA SPORT SRL și Comuna Cristian anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Ocupare temporară fond forestier, amplasare instalații in locația Arka Park Păltiniș in U.P.I Cristian U.A. 24″, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Cristian, identificat prin CF nr.1 nr top. 140/4, județul Sibiu.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr.2A si la sediul SC Arka Sport SRL, Sibiu, str. Rennes nr.21 parter, in zilele de luni-vineri intre orele 10,00-12,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu.