Blackjackul este un joc popular în cazinouri deoarece este ușor de jucat, iar regulile sunt simple. Pe scurt: va câștiga jocul cel ce are suma cărților 21 sau cel mai aproape de 21. Poți oare găsi o metodă prin care să câștigi un joc atât de simplu? Da! Ca în orice joc, există tehnici prin care să îți mărești șansele de câștig. Blackjackul este popular atât în cazinouri, cât și pe site-urile și aplicațiile acestora. Beneficiul de a juca online este că ai parte de mai multe oferte și cadouri, de la rotiri gratuite maxbet, la premii în bani care să te ajute să joci mai des pentru a îți îmbunătăți tehnicile de joc.

Trebuie să cunoști regulile jocului

Jocul standard presupune folosirea unui singur pachet cu 52 de cărți, însă adesea se folosesc mai multe pachete (chiar și șase, adică 312 cărți). Pentru a câștiga trebuie ca suma cărților tale să fie 21 sau un număr apropiat, mai mare decât al dealerului . Cărțile au valoarea afișată, însă figurile, adică valeții, damele și popii valorează 10, iar asul poate valora 10 sau 1. După ce se împart cărțile jucătorul poate alege una din patru opțiuni: hit (mai iau o carte), stand (nu mai iau carte), split (dacă jucătorul a primit două cărți cu aceeași valoare, poate alege să formeze două mâini) sau double down (se folosește când jucătorul are suma finală 19, el poate dubla miza și va lua o singură carte). Regulile sunt simple, însă acestea pot diferi în funcție de masă, de exemplu la unele mese există opțiunea surrender (jucătorul se poate retrage din joc și primește înapoi jumătate din suma pariată) după împărțirea cărților. Nu este dificil să le înțelegi, însă trebuie să te asiguri de regulile jocului în care intri.

Numărarea cărților în Blackjack

Numărarea cărților este o strategie foarte cunoscută, toți am auzit de ea sau am văzut-o cel puțin o dată în filme. Principiul numărării cărților este unul foarte simplu, jucătorii țin cont de cărțile extrase anterior și încearcă să calculeze scorul celorlalți jucători pentru a știi mai bine ce decizii să ia, când să se retragă sau să folosească alte tehnici. Există mai multe modalități de numărare a cărților, unele mai complexe decât celelalte. Cea mai simplă metodă este folosirea Sistemului Hi-Lo care constă în împărțirea cărților în trei grupuri cu valori diferite( 1. 2-6= +1, 2. 7-9=0, sunt neutre, iar 10-As= -1), de care jucătorul ține cont pentru a își calcula următoarele mișcări. Un alt sistem este cel de numărare rapidă a cărților, care a fost creat ca o alternativa a sistemului Hi-Lo. Acesta are în vedere că în general fiecare jucător va avea trei cărți. Având în vedere că există mai multe cărți cu valoare mică decât cu valoare mare, fiecărei cărți cu valoare mică i se va atribui valoarea de +1 și după fiecare mână, se va scădea din numărul total de mâini jucate. Dacă valoarea crește, înseamnă că există mai puține cărți cu valoare mică, deci jucătorul este în avantaj.

Strategia Martingale nu îți va aduce câștiguri

Metoda Martingale funcționează prin dublarea pariului după fiecare pierdere până când câștigi, moment în care vei avea o unitate de pariere înainte. Astfel, dacă câștigi îți primești înapoi banii pierduți. În teorie ar trebui să poți să îți dublezi suma de ori câte ori vrei tu, însă multe cazinouri au un număr limitat de dăți în care poți face asta. De asemenea, nu mulți vor avea banii necesari să facă față acestei metode. Riști să îți epuizezi repede bugetul, intrând într-o serie de pierderi.

Nu merită să încerci să trișezi!

Există multe strategii care îți promit că vei reuși să câștigi sau măcar să ai un avans mare în fața celorlalți. Adesea vedem în filme personaje misterioase ce ne atrag atenția, ce reușesc să trișeze la jocuri de noroc. Fie că au o carte ascunsă în mânecă sau poți convinge dealerul că el e câștigătorul, aceștia nu sunt niciodată prinși, întotdeauna fiind învingători. Ei bine, în realitate nu e chiar așa. Toate cazinourile sunt extraordinar de bine păzite, există camere de luat vederi și paznici atenți în fiecare unghi. Iar dealerii sunt antrenați astfel încât să nu existe trișori în joc. Așadar, oricât de îndrăzneț te-ai simți, cel mai bine este să renunți la această idee și să te folosești de modalitățile legale de a îți crește șansele de câștig.

Concluzie

Blackjackul este un joc ce se poate învăța repede, regulile acestuia sunt simple, dacă joci de câteva ori online ești pregătit să joci și pariind sume mai mari de bani, care să îți aducă profit. Șansele de câștig sunt mari și se pot mări dacă reușești să înveți câteva metode simple, precum cea a numărării cărților. Majoritatea jucătorilor reușesc să scoată un profit de pe urma acestui joc, fie online sau fizic, așadar, cu puțin exercițiu și tu te poți bucura de acest joc minunat.