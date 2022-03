Jurnalista din Rusia care a protestat în direct împotriva războiului a fost eliberată. A primit doar o amendă.

Jurnalista rusă Marina Ovsiannikova, care a protestat luni seara în direct împotriva războiului declanşat de Kremlin în Ucraina în timpul difuzării celui mai urmărit buletin de ştiri al zilei „Vremea” de pe Pervîi Kanal (Canalul unu), unul dintre principalele posturi ale televiziunii de stat din Rusia, a fost amendată marţi şi lăsată în libertate, relatează AFP.

Soarta acestei jurnaliste curajoase de la televiziunea publică rusă a stârnit preocupare după ce avocaţii ei au declarat marţi că nu ştiu nimic despre ea de peste 12 ore, după ce fusese arestată imediat după gestul său de protest, transmite postul de televiziune independent currenttime.tv.

Găsită vinovată pentru comiterea unei „infracţiuni administrative”, Marina Ovsiannikova a fost supusă la plata unei amenzi în valoare de 30.000 de ruble (aproximativ 250 de euro la cursul actual), potrivit unei jurnaliste AFP prezente la audiere.

„Viaţa mea s-a schimbat mult, asta cu siguranţă. Îmi pare bine că am spus ceea ce gândesc. Mult mai important e că a apărut o nouă tendinţă: alţi jurnalişti îmi urmează exemplul”, a declarat Marina Ovsiannikova pentru France Presse la finalul audierii.

Într-o scurtă declaraţie de presă, ea a spus că înainte de toate şi-ar dori „să se odihnească” după această încercare „foarte dificilă” pentru ea.

„Sunt nişte zile foarte grele în viaţa mea, am petrecut aproape două zile fără să dorm, interogatoriul a durat 14 ore”, a mărturisit ea.

„Nu am avut dreptul să vorbesc cu rudele mele, nu am avut acces la asistenţă juridică şi de aceea am fost într-o poziţie foarte dificilă”, a adăugat ea. „Astăzi trebuie să mă odihnesc!”.

Numele Marinei Ovsiannikova a devenit cunoscut după ce a dat buzna luni seara în direct, în timp ce se transmitea cel mai urmărit buletin de ştiri din Rusia, pe Pervîi Kanal, cu o pancartă în mâini în care critica războiul declanşat de preşedintele Vladimir Putin în Ucraina, denunţând „propaganda” difuzată de media controlate de putere. „Sunteţi minţiţi aici!”, se putea citi, între altele, pe pancartă.

Imaginile acestui gest au făcut înconjurul lumii, mulţi internauţi salutând un act de „curaj extraordinar” într-un context de represiune severă împotriva oricărei voci critice în Rusia.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene exprimase anterior preocuparea Bruxellesului în legătură cu soarta jurnalistei, cu care avocaţii ei nu puteau lua legătura, iar preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat marţi că este dispus să ofere „protecţie consulară” Marinei Ovsiannikova, fie la ambasadă, fie acordându-i azil în Franţa.

Deşi a fost pusă în libertate marţi, ea riscă în continuare urmăriri penale pasibile cu ani grei de închisoare.

Audierea de marţi nu a fost direct consacrată protestului în direct al jurnalistei, ci înregistrării video difuzate de ea în paralel pe internet în care denunţa intrarea trupelor ruse în Ucraina.

Avocatul ei a declarat pentru AFP că se teme că ea va fi judecată pentru publicarea de „informaţii false” despre armata rusă, infracţiune pentru care pedeapsa ajunge până la 15 ani de închisoare.

