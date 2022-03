Un accident rutier tragic a avut loc marți dimineața la Boița. O femeie de 34 de ani care se afla la volanul unei mașini a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat. Femeia a murit pe loc în urma impactului.

“DN 7, km. 252, intre Talmaciu si Boita, in timp ce conducea un autoturism dinspre Sibiu, o tanara in varsta de 34 de ani, din Boita, a pierdut controlul directiei de deplasare si a iesit in afara părții carosabile”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

Din păcate, conducătoarea auto, singură în mașină, a decedat.

Polițiștii rutieri efectuează cercetări în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor care au dus la producerea acestui accident.

Trafic îngreunat pe direcția Sibiu – Vâlcea.