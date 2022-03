În seara zilei de 8 martie, un sibian a fost înjunghiat de un vecin pe strada Săcel din municipiul Sibiu. Imediat după atac, martorii care au văzut ce s-a întâmplat au alertat poliția. Individul a fost prins câteva clipe mai târziu de oamenii legii și a fost dat pe mâna procurorilor. Fiindcă existau bănuieli că omul ar avea afecțiuni psihice, el a fost internat la Spitalul de Psihiatrie, unde a fost supus unei expertize care a redat faptul că nu poate răspunde penal. Prin urmare, atacatorul va fi internat într-un centru pentru persoane care suferă de afecțiuni psihice, în mod forțat, pe o perioadă nelimitată de timp.

Polițiștii sibieni au fost solicitați, în 8 martie, să intervină la o altercație produsă pe strada Săcel din Sibiu. Ajunși la fața locului, au stabilit că între doi bărbați s-a iscat un scandal monstru. Unul dintre ei, în vârstă de 35 de ani, l-a atacat pe celălalt în vârstă de 48 de cu un cuțit. Martorii au sunat de urgență la 112, iar bărbatul atacat a fost dus la spital. În același timp, în urma celor întâmplate, atacatorul a fost preluat de oamenii legii. Procurorii au dispus internarea acestuia la Spitalul de Psihiatrie pentru a stabili dacă bărbatul avea sau nu discernământ. (DETALII AICI)

Atacatorul nu are discernământ

Specialiștii de la Psihiatrie au decis că individul nu a știut ce face în acele momente, motiv pentru care nu va putea răspunde penal pentru faptele sale.

„Potrivit rezultatului expertizei, bărbatul nu are discernământ, astfel că nu va răspunde penal. Vom întocmi actele necesare pentru a fi internat, pe perioadă nelimitată, într-un centru pentru persoanele cu afecțiuni psihice care nu pot răspunde penal”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Ion Veștemean.

Se pare că atacatorul este cercetat în mai multe dosare. În cazul lui s-a cerut de mai multe ori internarea voluntară la Psihiatrie, însă individul nu s-a prezentat niciodată pentru expertiză.

Un pompier sibian, prezent la înjunghiere – „Parcă era o scenă de film, părea ireal”

Mincu Marian, subofițer, proaspăt încadrat la ISU Sibiu, a trecut pe strada Săcel în momentul atacului, fiind în timpul liber. Acesta a povestit, retrăind teroarea acelor clipe, cum a oprit mașina și a fugit direct la victimă pentru a-i acorda primul ajutor.

„Totul s-a întâmplat în fața ochilor mei și parcă era o scenă de film, părea ireal. M-a cuprins un sentiment de teamă și cu îngrijorare uitându-mă în jur am văzut că nu mai era nimeni pe stradă. În acel moment, fără să ezit am oprit mașina și am alergat spre victimă, apelând simultan numărul de urgență 112, pentru a solicita sprijinul colegilor. În acele clipe simțeam că pot cu adevărat să ajut un om, că îi pot salva viața! Deși conștient de marele pericol la care m-am expus, sentimentul nobil, că pot face un bine pentru viața unui om, a făcut ca toată teama să dispară!”, a povestit Marian.