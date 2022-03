Vremea nu prea prietenoasă din ultima perioadă nu este pe placul orășenilor, care așteaptă primăvara. Dar, ninsorile de la munte, anunțate și pentru aceste zile, sunt cu siguranță un bilet pentru prelungirea sezonului de schi. Ceea ce se și întâmplă la Arena Platoș, pentru că pârtiile sunt perfecte și pentru cel puțin încă un weekend vor fi deschise.

Weekendul acesta, adică 19-20 martie, schiorii au cu siguranță un plan- urcă la Arena Platoș, pentru că însă se va schia, zăpada e perfectă, iar zilele acestea meteorologii anunță ninsori.

”Zilele acestea și în weekend cu siguranță e deschis. Miercuri și vineri avem nocturnă, toate pârtiile sunt deschise. Și prețurile au scăzut de când a început extrasezonul, între 20 și 30%”, spune Andy Fazekas, administratorul Arena Platoș.

Un sezon slab

Chiar dacă sezonul se prelungește datorită vremii, a început cu stângul și din cauza ei. Cei de la Platoș spun că a fost un sezon slab comparativ cu alți ani. ”A fost cam cu 40% mai slab ca cel de anul trecut. Și aici au concurat mai multe cauze: am amânat deschiderea pentru că toată luna decembrie am avut temperaturi pozitive, apoi au fost vacanțele tăiate, restricțiile. Din cauza temperaturilor am fost nevoiți să producem zăpadă artificială mai multă, deci costuri mărite. Prețul curentului s-a triplat…”, spune Andy Fazekas.

Atât el, cât și alți antreprenori din domeniul sporturilor de iarnă au atras de nenumărate ori atenția asupra neimplicării statului în promovarea acestui domeniu. La începutul iernii au vorbit și despre vacanțele scurtate ale elevilor, care ar putea face diferența dintre faliment și supraviețuirea resorturilor de iarnă.

Sezonul de schi de anul acesta se prelungește, dar e pe sfârșite. Chiar dacă nu a fost dintre cele mai bune pentru investitorii de la Platoș, cel de vară se speră că va fi. Și asta pentru că, pe lângă posibilitățile de distracție deja cunoscute, se pregătesc unele noi și surprize pe măsură.