Consilierul județean PSD care a fost găsit în stare incompatibilitate de ANI (DETALII AICI), în timp ce era consilier local la Mediaș. Dana Morăraș spune că va contesta raportul.

”Consider că, în cazul meu, nu sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 161/2003, actualizată, neexistând nicio stare de incompatibilitate în perioada menționată în Raportul A.N.I. Nu am fost numită, niciodată, Director adjunct la Direcția Juridică din cadrul societății unde îmi desfășor activitatea, doar mi-au fost delegate, în plus, alte atribuții, pentru o perioadă determinată. Am ocupat o singură funcție în perioada despre care se face vorbire în Raportul A.N.I., aceea de șef serviciu, pe care o exercit și în prezent. Drept urmare, constatarea Agenției Naționale de Integritate de astăzi este una complet eronată și neîntemeiată. Îmi rezerv dreptul de a contesta Raportul de evaluare al A.N.I. la instanța de contencios adaministrativ”, spune aceasta.